Uluslararası Ticaret Ve Finans Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Üniversitelerde yer alan ve çok sık olarak araştırılan bölümler arasında bulunan uluslararası ticaret ve finans bölümü, iş olanakları yaygın olan bir bölümdür. Bölüm gereği stratejik düşünme ve rekabet her daim ön planda olmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Nedir?

Ülkemizde uluslararası ticaret ve finans bölümü, küresel vizyonu bulunan, yerel zenginliklerden bir güç alan, stratejik şekilde düşünen ve de üstlenici, rekabetçi, bir takım halinde çalışmaya eğilim gösteren uluslararası ticaret ve finans bölümü uzmanlarını eğitmeyi hedefleyen akademik bir bölüm olmaktadır.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Amacı Nedir?

Ticaret finansmanı, firmalar tarafından uluslararası ticaret sistemini kolaylaştırmak için kullanılmakta olan finansal araçları ve de ürünleri temsil etmektedir. Ticaret finansmanı, ithalatçıların ve de ihracatçıların ticaret yolu ile ticaret yapmasını kolaylaştırır. Bölümden mezun olduktan sonrasında iş olanakları pek çok kişi tarafından da merak edilmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Uluslararası ticaret ve finans bölümü mezunları, uluslararası ticaret operasyonlarında yer alan süreçleri hızlandırıp envanterlerin belirlenmesinde görev alırlar. Ayrıca envanterlerin temin edilip gerekli olan işlemleri gerçekleştirerek ticari ve de finansal dengeyi sağlamak ile yükümlü olurlar. Bu nedenle uluslararası ticaret ve finans bölümü oldukça değerli bir bölümdür.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Kaç Yıllıktır?

Bu bölüm üniversitelerde eğitimi verilen 4 yıllık olan lisans bölümüdür.

Uluslararası Ticaret ve Finans Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okumak isteyen kişiler ilgili puan türüne göre puan almış olmalıdır. Uluslararası ticaret

ile finans konularına da ilgili olmalıdır.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümünü İngilizce midir?

Bu bölümü bazı üniversitelerde Türkçe bazı üniversitelerde ise İngilizce eğitim görülen bir bölümdür.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Eşit Ağırlık puan türü göz önüne alınarak öğrenci kabul etmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Üniversitelerde uluslararası ticaret ve finans bölümü üzerine eğitim almak istemekte olan ve tercih listelerinde bu bölüme yer vermekte isteyen aday öğrenciler aşağıdaki dersleri almakla yükümlüdürler. Bu dersler ;

Muhasebe,

Genel İşletme,

Ekonometri,

Yönetim ve Organizasyon,

Envanter Bilanço,

Pazarlama İlkeleri,

Finansal Yönetim,

Ticaret Hukuku,

Üretim Yönetimi,

Uluslararası İktisat,

Bütünleşik Pazarlama İletişimi,

Uluslararası Ticaret Hukuku,

Şirketler Muhasebesi,

İhracat ve İthalat Yönetimi,

Dış Ticaret ve Gümrük Mevzuatı,

Finansal Krizler,

Kriz Yönetimi ve de

Dış Ticaret İçin Kullanılan Belgeler gibi pek çok dersten toplam 8 yarıyıllık eğitim süresi boyunca sorumlu olurlar. Bütün bu dersleri başarı ile birlikte tamamlayan öğrenciler ise Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Lisans Diploması elde etme hakkı kazanırlar.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümünün Mezunları İçin İş Olanakları Nelerdir?

Uluslararası ticaret ve finans bölümü mezunları günümüzde kariyerlerine; dış ticaret faaliyetleri göstermekte olan şirketlerde, yabancı sermayesi olan şirketlerde ticaret uzmanı olarak çalışabilirler. Söz konusu olan iş olanaklarından devlet kurum ve de devlet kuruluşlarında yer alabilmek amacı ile adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS’den yeterli puanı almaları beklenmektedir.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölüm mezunu kişiler, ticaret borsaları, sanayi ve de ticaret odaları, kalkınma ajansları, ihracatçı birlikleri gibi kurumlarda da çalışabilirler. Buna ek olarak;

Lojistik Şirketleri,

Bankalar,

Uluslararası Firmaların Dış Ticaret Departmanları,

Sigorta Şirketleri ve

Borsa Aracı kurumları gibi pek çok sayıda işyerlerinde yatırım danışmanı, sigortacı, portföy yöneticisi ve borsa uzmanı gibi pozisyonlarda çalışabilirler.

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Uluslararası ticaret ve finans bölümü günümüzde pek çok özel üniversitelerde ve devlet üniversitelerinde yer almaktadır. Hem özel üniversitelerde hem de devlet üniversitelerinde bu bölüm adına eğitimler, en iyi eğitmenler eşliğinde verilmektedir. Böylece bu bölümlerden mezun olan kişiler genel olarak alanında uzmanlaşma göstermiş kişiler olmaktadır. Uluslararası ticaret ve finans bölümü bulunan üniversitelerden bazıları aşağıdaki gibidir.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ

OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ