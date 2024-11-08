Uluslararası öğrenci sayısında hedef 500 bin

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YÖK Başkanı Erol Özvar, Erciyes Kültür Merkezi’nde Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) '2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Törende konuşan YÖK Başkanı Özvar, son dönemde atılan en önemli adımlardan birinin üniversite iş birliklerini sınır ötesi düzeye taşımak olduğunu söyledi. Bu kapsamda Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi’nin öğretime başladığına dikkat çeken YÖK Başkanı Özvar, şöyle konuştu:

YURT DIŞINDA PROGRAM AÇMAYI ÖNEMSİYORUZ

“Ülkemizde yaklaşık 340 bin uluslararası öğrenci öğrenim görüyor. Türkiye en fazla uluslararası öğrenciye sahip olma bakımından dünyada ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Bu sayıyı 2024-2028 stratejik hedeflerimiz dahilinde 500 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu noktada, Kayseri'nin ve Erciyes Üniversitemizin de çok ciddi bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. Diğer yandan bu yıl Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi öğretime başladı. Türk üniversitelerinin güçlü oldukları alanlarda yurt dışında program açması esasına dayanan bu projeyi önemsiyoruz. Bu hafta Mısır'a gerçekleştirdiğimiz ziyarette de Türkiye-Mısır Üniversitesi'nin kurulmasına yönelik mutabakata vardık. Çok sayıda ülkeyle benzeri projeler üzerinde çalışıyoruz.

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73 YENİ PROGRAM AÇILDI

Yükseköğretimde istihdamla ilişkisi azalan programları kademeli olarak sistem dışına çıkarırken, ülkemizin her alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirecek programlara ağırlık veriyoruz. Bu anlayışın bir yansıması olarak, bu yıl 20 üniversitemizde yapay zeka ve dijital tabanlı 73 yeni program açtık. Bu çabalarımız önümüzdeki dönemde artarak devam edecek.”