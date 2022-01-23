Uluslararası nasıl yazılır? Uluslararası kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Ulus ve arası kelimelerinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekilde sıralanabilir: 1- Milletlerarası 2- Ulusçuluk 3- Ulusal 4- Parmak Arası 5- Metinler Arası

Uluslararası Nasıl Yazılır?

Uluslararası, iki ülke ya da iki millet arasında demektir. Bu kelime birçok tamlamada ve kalıp ifadede kullanılır. Örneğin uluslararası ittifak, iki ya da daha fazla sayıdaki ülkenin, belli başlı konularda ortak hareket etmesi demektir.

TDK'ya göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

ULUSLARARASI

Uluslararası Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?

İki kelimenin birleşmesiyle oluşan uluslararası sözcüğü, birleşik bir isimdir. Türkçede birleşik isimlerin tamamı bitişik yazılır.

Uluslararası - Doğru Kullanım

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Uluslar Arası - Yanlış Kullanım

Uluslararası Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Uluslararası bir konferansta konuşmacı olarak yer alacağım için içim içime sığmıyor. (Doğru Kullanım)

2- Uluslar arası yayın yapan bir dergide, son çıkan romanım hakkında detaylı bir eleştiri yazısı çıktı. (Yanlı Kullanım)