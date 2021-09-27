Uluslararası Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Uluslararası Kelimesinin Doğru Yazımı..

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Uluslararası sözcüğü, birden çok ulusu ilgilendiren anlamını taşımaktadır. Genelde ticaret ve spor karşılaşmalarında sıkça duyduğumuz uluslararası kelimesi, iki ya da çok ulus arasında geçen durumları da ifade etmek için kullanılır.

Uluslararası Nasıl Yazılır?

Bir kelimenin anlamı kadar doğru yazım şekli de merak edilen bir konudur. Özellikle iki ayrı kelimeden oluşan sözcüklerin doğru yazımı daha çok merak edilmektedir. Uluslar ve arası kelimelerinin bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası sözcüğü bitişik olarak yazılmaktadır.

TDK'ya Göre Uluslararası Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu kaynaklarında uluslararası kelimesinin doğru yazım şekli bitişik olarak gösterilmektedir. En güvenilir kaynaklardan biri olan TDK uluslararası şeklinde olanı doğru bulmaktadır.