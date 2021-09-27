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Uluslararası Nasıl Yazılır? TDK’ya Göre Uluslararası Kelimesinin Doğru Yazımı..

#Nasıl Yazılır?#Uluslararası Nasıl Yazılır?#Tdk
Uluslararası Nasıl Yazılır TDK’ya Göre Uluslararası Kelimesinin Doğru Yazımı..

Dilimizde yer alan sözcükler bazen tek başına olabileceği gibi bazen de iki ayrı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Ancak iki ayrı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan sözcüklerin bitişik mi yoksa ayrı mı yazıldığı sıkça araştırılan konular arasındadır. İki kelimeli sözcüklerden biri olan uluslararası sözcüğü nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı nedir tüm detayları ile derledik.

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Uluslararası sözcüğü, birden çok ulusu ilgilendiren anlamını taşımaktadır. Genelde ticaret ve spor karşılaşmalarında sıkça duyduğumuz uluslararası kelimesi, iki ya da çok ulus arasında geçen durumları da ifade etmek için kullanılır.

Uluslararası Nasıl Yazılır?

Bir kelimenin anlamı kadar doğru yazım şekli de merak edilen bir konudur. Özellikle iki ayrı kelimeden oluşan sözcüklerin doğru yazımı daha çok merak edilmektedir. Uluslar ve arası kelimelerinin bir araya gelerek oluşturduğu uluslararası sözcüğü bitişik olarak yazılmaktadır.

TDK'ya Göre Uluslararası Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu kaynaklarında uluslararası kelimesinin doğru yazım şekli bitişik olarak gösterilmektedir. En güvenilir kaynaklardan biri olan TDK uluslararası şeklinde olanı doğru bulmaktadır.

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