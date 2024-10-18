Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda Demirören Medya Lisesi'ne önemli görev

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Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması, Erzurum Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Yüksekokulu'nda gerçekleşiyor. 17 ülkeden bin 3 kurumun katıldığı organizasyonda, farklı tür ve özelliklerde toplam 2 bin 687 robot yarışıyor. Bu yılki yarışmaya uluslararası öğrencilerin yüksek katılım oranı, yarışmanın uluslararası boyutunu da gözler önüne serdi. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler yaratıcılıklarını ve mühendislik becerilerini sergileyerek izleyicilere heyecan dolu anlar sunuyor.

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Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yarışmanın canlı yayınını üstlenerek teknolojik imkanlarıyla dikkat çekti. 10 farklı kamera, jimmy jib ve dron gibi araçlar kullanılarak 5 farklı yarışma alanından yapılan yayın, öğrencilerin medya alanındaki yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağladı. 19 Ekim'e kadar devam edecek olan yarışmalar robot.meb.gov.tr adresinden ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesapları üzerinden naklen izlenebiliyor. Ayrıca yarışmaya ilişkin sosyal medya içerikleri ve görsel tasarımlar da yine öğrenciler tarafından hazırlanıyor.

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Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Atila Ertoğan bu kapsamlı görevin öğrencilere kazandırdığı mesleki tecrübelerin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Ertoğan, "Canlı yayın için gerekli tüm faaliyetleri öğretmenlerimizin desteğiyle öğrencilerimiz uyguluyor. Kamera çekimlerinden reji faaliyetlerine, yayın planlamadan teknik desteğe, fotoğraf çekiminden kurgu uygulamalarına kadar birçok görev tüm yarışma süreçlerinde kesintisiz şekilde yürütülüyor. Çok başarılı bir yayın sürdürüyoruz, özveriyle emek veren öğrencilerime teşekkür ediyorum" dedi.Heyecanlı bir şekilde İstanbul'dan Erzurum 'a geldik. Hazırlıklarımızı dikkatle yaptık ve şimdi canlı yayın yapıyoruz. Hem kapsamlı teknik bilgiler öğreniyoruz hem de keyifli bir şekilde mesleki anlamda çalışıyoruz.

9. Sınıf Radyo Televizyon öğrencisi Elvin Berra Tekeli: Buradaki atmosfer çok farklı. Uluslararası bir etkinliği canlı yayınlayarak aynı anda on binlerce kişinin izlemesini sağlıyoruz. Teknik olanaklarımız sayesinde profesyonel şekilde yayın yapıyoruz. Bu ciddi görev bizi çok geliştirdi.

10'uncu sınıf Gazetecilik öğrencisi Beril Aydın: Uluslararası bir etkinlikte canlı yayın ve sosyal medya faaliyetleri görevini üstlenmek gerçekten çok önemli. Okulumuzda öğrendiğimiz bilgileri burada uyguluyor ve canlı olarak birçok kişinin takip etmesine imkan sağlıyoruz.