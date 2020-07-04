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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 04.07.2020 - 16:31,Son Güncelleme:

‘Uluslararası Matematik Olimpiyatı’ndan altın madalyayla döndüler

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‘Uluslararası Matematik Olimpiyatı’ndan altın madalyayla döndüler
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Rusya Federasyonu tarafından düzenlenen ‘16. Uluslararası Bilim Temelleri Bilgi Olimpiyatları-URFODU’ya bu yıl tüm branşlarda 10 ülkeden 290 bin 807 öğrenci ve 1780 okul katıldı. Türkiye’den iki öğrenci de yarışmada hem altın madalya hem de uluslararası geçerliliği olan 1’inci derece diplomanın sahibi oldu.

İSTEK 1915 Çanakkale Fen Lisesi 10’uncu sınıf öğrencilerinden Eren Mutlu Güner ve Yaren Kılıç, dört ülkeden 1057 öğrencinin katıldığı final yarışında Matematik branşında dünya dereceleri yaparak altın madalya ve uluslararası geçerliliği olan 1’inci derece diploma almaya hak kazandı.

Yaren Kılıç, “Yarışmanın matematik etabı zorlayıcı olmasına rağmen, okulumuzda düzenlenen etüt çalışmalarımızın soruları cevaplamamda faydası oldu” dedi.

Eren Mutlu Güner ise “Üniversite sürecimde ve sonrasında yurtdışı planlarım olduğu için okulumun desteğiyle bu tür sınavlara sıkça giriyorum. Böylece yurtdışı belgelerimi şimdiden hazırlıyorum” diye konuştu.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİN BİLİMSEL PROJE VE YARIŞMALARA KATILIMINI ÖNEMSİYORUZ’
İSTEK 1915 Çanakkale Fen Lisesi Müdürü Hakan Güllüsaç, okul olarak öğrencilerinin URFODU gibi nitelikli uluslararası yarışmalara katılmalarını desteklerini söyledi. Güllüsaç, konuşmasına şöyle devam etti:
“Böylece okulumuzda verdiğimiz fen eğitiminin kalitesini dünyadaki diğer eğitim sistemlerinin sonuçlarıyla karşılaştırabiliyoruz. Öğrencilerimiz için hazırladığımız portfolyo dosyalarına bu tip başarıları eklemek, yurtdışı hedefi olan öğrencilerimiz için oldukça faydalı sonuçlar veriyor. Alınan dereceler dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alan üniversitelere öğrencilerimizin erken kabulünü sağlıyor. ÖSYM tarafından belirlenen bazı yarışmalarda alınan dereceler öğrencilerin ek puan almasını veya sınavsız olarak üniversiteye yerleşmesini sağlıyor. Bu nedenle İSTEK Okulları olarak öğrencilerimizin bilimsel proje ve yarışmalara katılımını önemsiyoruz.”

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