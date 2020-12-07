Uluslararası Lojistik Ve Taşımacılık Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Uluslararası lojistik ve taşımacılık ülkemizde var olan ticaret sektörü için oldukça önemlidir. Ticaretin sadece yurtiçinde değil yurt dışında da devamlılığını sağlayan bir bölüm olmaktadır.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Nedir?

Ülkemizde ticaret sektörünün yurtiçi odaklı olmaktan çıkarak global bir şekilde olması ticaret sektörü adına çok önemli bir gelişme olmaktadır. Yurt dışı ile birlikte gerçekleşen ticaretin en sağlıklı şekilde sağlanabilmesi amacı ile en iyi lojistik desteğinin sağlanabilmesi gerekmektedir.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümünün Amacı Nedir?

Uluslararası lojistik ve taşımacılık eğitimi günümüz koşullarında ticaret sektörü için oldukça önemli olmaktadır. Uluslararası lojistik ve taşımacılık bölümünün en temel amacı, firmaları lojistik işlerini ve ya projelerini alanında almış olduğu bilimsel eğitimi işlerine yansıtıp, ulusal ticarette ve uluslararası ticarette lojistikte hemen hemen en önde yer almasını da sağlamaktır.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Günümüzde uluslararası lojistik ve taşımacılık bölümü mezunu olan kişiler birçok şirketin lojistik, pazarlama, ihracat, ithalat ve proje departmanlarında kendilerine iyi bir yer bulabilirler. Uluslararası lojistik ve taşımacılık bölümünü genel olarak tercih etmeyi düşünen aday öğrencilerde bulunması gereken özellikler öncelikle disiplinli ve araştırmacı olması gerekir.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Kaç Yıllıktır?

Uluslararası lojistik ve taşımacılık bölümü toplamda 4 yıllık bir lisans eğitimi olmaktadır.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Uluslararası lojistik ve taşımacılık bölümünü tercih edecek olan kişiler lider, sorumluluk sahibi ve iletişim becerisi yüksek olmalıdır. Bu kişiler ekip çalışmasına uygun ve sosyal becerileri gelişmiş kişiler olması aranan özelliklerden bazılarıdır.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü İngilizce midir?

Bu bölüm bazı üniversitelerde İngilizce bazı üniversitelerde Türkçedir.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bu bölüm eşit ağırlık puan türünü tercih için ele almıştır.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Günümüzde uluslararası lojistik ve taşımacılık bölümünden mezun öğrenciler eğitim hayatları süresince pek çok sayısal, ekonomi, pazarlama ve lojistik bilimi dersleri ile de karşı karşıya geleceklerdir. Yukarıdaki bu derslerden başarılı olan kişiler bölümden mezun olabilirler. Öğrencilerin mezun olabilmeleri amacı ile yaklaşık olarak 240 AKTS hakkını doldurmaları gerekmektedir. Uluslararası lojistik ve taşımacılık bölümü tercih listesinde yer veren aday öğrenciler için;

İstatistik,

Ticari Matematik,

Mikro Ekonomi,

Ticaret Hukuku,

Makro Ekonomi,

Taşıma Sistemleri,

Lojistik Hukuku,

Yönetim ve Organizasyon,

Hizmet Pazarlaması ve de

Finansal Yönetim başta olacak şekilde birçok çeşitli dersten 4 yıl süresince başarılı olmaları beklenecektir. Bu dersleri kişiler başarılı bir şekilde bitirdikleri zaman Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Lisans Diploması elde edilecektir.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Mezunlarının İş İmkanları Nelerdir?

Bu bölüm günümüzde çok fazla iş imkanına sahiptir. Bu bölümden mezun kişiler kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmek amacı ile KPSS ‘ye girmeli ve iyi bir puan almalılardır. Alınan puan neticesinde kişiler atama listesi yaparlar.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Uluslararası lojistik ve taşımacılık bölümü mezunu olan bireyler başlıca çalıştıkları iş yerler aşağıdaki gibi listelenmiştir. Bunlar ;

Kamu Kurum ve Kamu Kuruluşları,

Özel Şirketler,

Lojistik ve ya Taşıma Şirketleri,

Maliye Bakanlığı,

Uluslararası Lojistik Firmaları,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı,

Taşımacılık Şirketleri,

Ekonomi Bakanlığı ve de

Kalkınma Bakanlığı gibi pek çok çeşitli alanlarda çalışabilirler.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Uluslararası lojistik ve taşımacılık bölümü günümüzde çok çeşitli üniversitelerde yer alan bir bölümdür. Bu üniversitelerden bazıları örgün öğretim imkanı sunarken bazıları ise ikinci öğretim imkanı sunmaktadır. Ayrıca uluslararası lojistik ve taşımacılık bölümü bazı özel üniversitelerde de yer almaktadır. Bölümün bulunduğu üniversitelerden bazıları ;

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İÖ)

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (İÖ)

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (İÖ)

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (İÖ)

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ