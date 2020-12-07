Uluslararası İşletmecilik Ve Ticaret Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Uluslararası işletmecilik ve ticaret, globalleşen şirketlerde iletişim ve işleyiş farklarına göre şirketi başarıyla disipline etmektir. Ayrıca diğer uluslardaki riskleri görebilmelidir.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Tanıtımı ve Bilgi

Eğitim almak isteyen öğrenci adaylarının merak ettiği bölümler arasındadır. Mesleki açıdan globalleşen dünyada pozisyon açığı büyük bir bölümdür. Bölümün amacı Uluslararası faaliyet gösteren şirketlerin diğer uluslardaki ilişkilerini ve iletişimini yönetebilecek akademik eleman kazanımıdır. Gereken yazışmaları, prosedürleri idare edecek elemanları yetiştirmektir. Bu bölümü bitiren lisans mezunları farklı alanlarda görev alabilirler. Yüksek iş potansiyeline sahip bir bölüm olarak ilgi görmektedir.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Nedir?

Özellikle global düzeyde çalışan şirketler için gereklilik haline gelmiştir. Global bir işletme pazarlama, muhasebe gibi ana organlarının uluslararası düzeydeki işleyişlerdeki riskleri ve farklılıkları tanımalıdır. Uluslararası iş yapabilmek için gereken belgeler, bu belgelerin takibi, yazışmalar ve sözleşmeler gibi farklı prosedürler uygulanmaktadır. Kurumsal olarak yazılı ve sözlü iletişimlerde profesyonel olarak iletişim kurulmalıdır. Ayrıca uluslararası düzeyde iş yapılan piyasaların da takibi önemlidir. Bu ülkelerin para değişikliği, ekonomisi, ihracat denge durumları ile ilgilenilmelidir. Bu bilgi ve beceriler Uluslararası işletmecilik ve ticaretin konusu olmaktadır.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Kaç Yıllıktır?

Uluslararası İşletmecilik ve ticaret bölümü, 4 yıllık eğitim gerektiren üniversite lisans bölümüdür.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Bu bölüm için giriş yerleştirme işlemleri eşit ağırlık puanı ile yapılabilmektedir. Bölümün bulunduğu üniversitelerin taban ve taban puanlar bir önceki yıllara bakılarak öğrenilebilmektedir.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü İngilizce midir?

Bu bölüm genellikle İngilizce olarak eğitim vermektedir. Türkçe eğitim veren üniversitelerde ulunmaktadır. Fakat bu üniversitelerde de İngilizce ağırlıklı ders olmaktadır. Bazı üniversitelerde ikinci bir yabancı dil zorunlu dersler arasında yer almaktadır. Konusu uluslararası ticareti düzenlemek, disipline etmek olduğundan bu alanda yer almak için iyi düzeyde bir yabancı dil gereklidir.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Dersleri Nelerdir?

İlk yıl matematik, işletmeye giriş gibi temel dersler alınmaktadır. İkinci yıldan itibaren bölüm dersleri başlamaktadır. İthalat ve ihracat yönetimi, işletmede iletişim, küresel siyaset, uluslararası ticaret, ekonomi gibi bölüm dersleri bulunmaktadır. Para ve bankacılık, İşletme finansmanı gibi derslerde bulunmaktadır. İngilizce iletişim gibi ayrıca dile eğitimleri de devam etmektedir. Mezun olabilmek için Ticaret, hukuk ve maliyeyle ilgili birçok bölüm dersini başarı ile geçmek, akıcı bir yabancı dile sahip olmak gereklidir. 4 yıl boyunca birçok bölüm dersi görülmektedir.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Globalleşen dünyada birçok şirket uluslararası olarak ticaret yapmaktadır. Farklı ülkelerdeki iş ortaklarıyla çalışmaktadır. Bu şirketlerin o ülkelerle iletişimi, kurumsal ve resmi yazışmaları ve diğer ülkelerle olan tüm ilişkilerini düzenlerler.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Globalleşen dünyada birçok şirket uluslararası düzeyde çalışmaktadır. Şirket içinde uluslararası yönetimi disipline edebilecek kapasitede akademik eğitimi olan kişilere ihtiyaç duyulmaktadır. Ticari faaliyetlerini uluslararası düzeye taşımış özel şirketlerde hizmet sağlayabilirler. Ayrıca KPSS şartı ile birçok devlet kuruluşunda görev yapabilirler. Dış ticaret Müsteşarlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret ve Sanayi odaları gibi kurumlarda çeşitli düzeylerde görev alabilirler. Ayrıca uluslararası hizmet veren tüm şirketlerde çalışma olanağına sahiptirler. Oldukça geniş bir iş imkanına sahip olan bir bölümdür. Gerek özel sektörde gerek devlete ait kurumlarda görev yapabilirler.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (İngilizce olarak eğitim vermektedir)

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

İnönü Üniversitesi (İngilizce olarak eğitim verilmektedir)

Selçuk Üniversitesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Devlet üniversitelerinde Uluslararası işletmecilik ve ticaret bölümü bulunmaktadır. Bazı üniversitelerde bu bölüm için İngilizce olarak eğitim verilmektedir. Bunun haricinde ülkemizde bulunan birçok vakıf ve özel üniversitede bu bölüm mevcuttur. Vakıf üniversiteleri, özel üniversiteler ve devlet üniversiteleri olarak üst düzey eğitim sağlayan değerli üniversitelerdir.