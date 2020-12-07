Uluslararası İşletmecilik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Uluslararası İşletmecilik bölümü, uluslararası ticaretin yönetilmesi, işletmecilik yöntemlerine ve uygulamalarına kolay ayak uydurulabilmesi için donanımlı eleman yetiştiren bir bölümdür.

Uluslararası İşletmecilik Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Uluslararası İşletmecilik Bölümü, işletme yönetimi ve uygulamalarını doğru bir şekilde yaparak uluslararası ticarete katkıda bulunacak ve ticareti hızlandıracak finansal açıdan yetiştirilmiş elemanlar sektöre kazandırmayı amaçlayan bir bölümdür.

Uluslararası İşletmecilik Bölümü Nedir?

Uluslararası İşletmecilik Bölümü, yurt dışında gerçekleşen ticaretin daha da iyi şekilde yapılmasını sağlamak, çalışılan kurum ya da kuruluşu finansal açıdan iyi yerlere taşımak için aldığı eğitimleri mesleki hayatında çok iyi kullanabilecek, işletmecilik yöntemlerinde ve uygulamalarında başarılı olacak öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

Uluslararası İşletmecilik Bölümünün Amacı Nedir?

Uluslararası İşletmecilik Bölümünün amacı, işletmecilik yöntemlerini ve uygulamalardaki yenilikleri yakından takip ederek çalıştığı kurumu finansal açıdan geliştirebilecek öğrencileri yetiştirerek sektöre kazandırmayı amaçlar. Bu bölüm, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda çalışacak pek çok konuda donanım kazanmış elemanlar yetiştirmeyi hedefler.

Uluslararası İşletmecilik Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Uluslararası İşletmecilik Bölümü olan kişilerin kolay iş bulabilmesi için sorumluluk sahibi, disiplinli, lider ruhlu, iletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın, sosyal becerileri gelişmiş bir yapıya sahip olmanız gerekir. Bu bölümü bitiren kişiler, çalıştıkları kurum içinde ekonomi ve finans yönetim biriminde görev alır. Aynı zamanda şirket içi finans planlaması ve yönetiminde görevlendirilebilirler.

Uluslararası İşletmecilik Bölümü Kaç Yıllıktır?

Uluslararası İşletmecilik Bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Fakat bazı üniversiteler öğrencilerine 1 sene İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor. Bu sayede eğitim süresi 5 yıla kadar çıkıyor. Verilen bu İngilizce eğitimi sayesinde ala onda daha donanımlı ve rakiplerinden bir adım ileride iş hayatına başlayacak olan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlıyor.

Uluslararası İşletmecilik Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Uluslararası İşletmecilik Bölümü okumak için TYT ve AYT sınavlarına girerek yeterli puan almanız gerekiyor. Bunun yanında bu bölümü okuyacak kişilerin finans ve ekonomi alanında bilgili, lider ruhlu, sorumluluk sahibi, ekip çalışmasına uyumlu ve iletişim becerisi yüksek kişiler olması gerekiyor.

Uluslararası İşletmecilik Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Uluslararası İşletmecilik Bölümünde eğitim Türkçe veriliyor. Fakat bazı üniversiteler öğrencilerine İngilizce hazırlık sınıfı okutarak öğrencilerin yabancı dil açığını kapatmasına yardımcı oluyor.

Uluslararası İşletmecilik Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Uluslararası İşletmecilik Bölümü, TYT ve AYT sınavlarından alacağınız eşit ağırlık puanına göre öğrenci alıyor. Bu bölümde okuyan öğrencilere ekonomi, finans, işletme ve muhasebe gibi dersler de gösterildiği için bu bölümden mezun olan kişiler pek çok alanda çalışma imkanı buluyor.

Uluslararası İşletmecilik Bölümü Dersleri Nelerdir?

İnsan Kaynakları Yönetimi

İşletme Matematiği

Muhasebe Prensipleri

İşletme İstatistiği

İşletme Finansmanı

Yönetim Prensipleri

Finansal Muhasebe

İş ve İdari İletişim

Uluslararası İşletme

İktisat

Uluslararası İşletmecilik Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Uluslararası İşletmecilik Bölümü mezunlarının özel sektörde ve kamu sektöründe çalışabileceği pek çok alan bulunuyor. Bu 4 yıllık lisans bölümünü bitiren kişiler, ‘‘Uluslararası İşletmecilik Lisans Diplomasını’’ almaya hak kazanıyor. Bu kişiler genellikle şirket içi finans ve ekonomi yönetim planlamasında görev alıyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Uluslararası İşletmecilik Bölümü Mezunları kamu ve özel sektörde farklı pek çok pozisyonda çalışma imkanı buluyor. Bu bölümden mezun olan kişiler, Bankalarda, ithalat ve ihracat alanında ve lojistik şirketlerinde çalışma imkanı bulabiliyor. Bu bölümde okuyan kişiler ne kadar çok kendilerini geliştirirlerse o kadar işlerinde daha iyi yerlere gelme ve daha yüksek maaş ile çalışma imkanı buluyor.

Uluslararası İşletmecilik Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Uluslararası İşletmecilik Bölümü mezunları, genellikle masa başında bankalarda, ekonomi ve finans birimlerinde, lojistik şirketlerde görev alıyor. Aynı zamanda kamuda görev almak isteyen mezunlar ise, KPSS’ye girerek pek çok pozisyonda görev alma şansı elde ediyor.

Uluslararası İşletmecilik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

ÖZYEĞİN ÜNİ. (İSTANBUL)

DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR)

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ

PİRİ REİS ÜNİ. (İSTANBUL)

AVRASYA ÜNİ. (TRABZON)

BURSA ULUDAĞ ÜNİ.

AVRASYA ÜNİ. (TRABZON)