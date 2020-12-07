Uluslararası Girişimcilik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Uluslararası girişimcilik ülkemizde kendini geliştirmek isteyen öğrencilerin tercih ettiği bir bölümdür. Bu bölümde okuyan öğrenciler yenilik ve inovasyonlara açık olan kişilerdir.

Uluslararası Girişimcilik Bölümü Nedir?

Uluslararası girişimcilik bölümü, aday öğrencilere girişimciliği öğrenme fırsatı tanıma ve de geliştirme yolu ile değer yaratma süreçleri hakkında bilgi vermekte olan disiplinler arası bir program olmaktadır. Buna ek olarak uluslararası girişimcilik bölümü, fizibilite analizi ve de iş planlamasına ilave olarak, fırsat tanıma, endüstri analizi ve de rekabetçi strateji konularını da ele almaktadır.

Uluslararası Girişimcilik Bölümü Amacı Nedir?

Dünya coğrafyasındaki ticari ve ekonomik bölgeleri belirleyip, bu bölgelere hakim, uluslararası şirketlerde ve de kamu kuruluşlarında çalışabilecek eleman yetiştirilebilecek programdır.

Uluslararası Girişimcilik Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Günümüzde uluslararası girişimcilik bölümü pek çok sayıda kişi tarafından talep görmekte olan bir meslek dalıdır. Bu bölüm mezunu olan kişiler günümüzde ortaya çıkmakta olan iş fırsatlarını keşfedebilme yetkilerine sahip olurlar. Ayrıca bu kişiler inovasyon ve yenilik gereken doğru yönlerden enine boyuna değerlendirip yeni sektörlerin doğmasında ve var olan sektörlerin de gelişmesi konusunda çeşitli çalışmalar gerçekleştirirler.

Uluslararası Girişimcilik Bölümü Kaç Yıllıktır?

Ülkemizde yer alan uluslararası girişimcilik bölümü, üniversitede İktisadi ve de İdari Bilimler Fakültesi kapsamlarında eğitimi verilmekte olan toplamda 4 yıllık olan bir lisans bölümüdür.

Uluslararası Girişimcilik Bölümünü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Uluslararası girişimcilik bölümü günümüzde yeni yeni yaygınlaşmaya başlayan ve tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Bu bölümü okumak için program inovasyon, teknoloji transferi gibi konularına ilgi duyulması gereklidir.

Uluslararası Girişimcilik İngilizce midir?

Bu bölüm İngilizce eğitim vermektedir.

Uluslararası Girişimcilik Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bu uluslararası girişimcilik bölümü sadece Eşit Ağırlık puan türüne bakılarak öğrenci kabul etmektedir.

Uluslararası Girişimcilik Bölümünde Görülen Dersler Nelerdir?

Uluslararası girişimcilik bölümü, 2019 yılı ile 2020 yılı arasında yüksek öğretim kurumu (YÖK) verilerine göre de sadece bir üniversitede toplam olarak dört farklı tercih seçeneği ile faaliyet göstermektedir. Üniversitelerde uluslararası girişimcilik bölümünün üzerine bir eğitim almayı hedefleyen aday öğrenciler;

Girişimcilik ve Liderlik,

İstatistik,

Girişimcilik ve İşletmecilik,

Matematik,

Makroekonomi,

Mikroekonomi,

Uluslararası İlişkiler ve de Hukuk Sistemi,

Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler,

Politik Sistemler,

Ekonomi,

Pazarlama Prensipleri,

Bölgesel Enerji Ekonomisi,

Bölgesel Enerji Politikası,

Finans

Karşılaştırmalı Ekonomik Analiz,

İnsan Kaynakları Yönetimi,

Karşılaştırmalı Çalışma Mevzuatı,

İş Planı ve Girişimcilik Uygulamaları,

Finansal Yönetim ve de

Türkiye Ekonomisinden Güncel Konular gibi daha pek çok dersten toplam 8 yarıyıllık eğitim süresince sorumlu olurlar. Bütün bu dersleri başarı ile birlikte tamamlayan aday öğrenciler Uluslararası Girişimcilik Bölümü Lisans Diploması elde etmeye de hak kazanırlar.

Uluslararası Girişimcilik Bölümü Mezunları İş İmkanları Nelerdir?

Uluslararası girişimcilik bölümü eğitim sürecinde öğrencilere pek çok çeşitli diller üzerinden eğitimler verilmektedir. Bu diller Rusça, İngilizce, Arapça ve de Çince dilleri olmaktadır. Bu eğitimler genel olarak çok çeşitli iş fırsatlarını da birlikte getirmektedir. Uluslararası girişimcilik bölümü mezunları uluslararası faaliyetler gösteren firmalarda ekonomi ve de iş geliştirme gibi departmanlarda yer alabilirler.

Günümüzde Uluslararası Girişimcilik bölümü pek çok sayıda birey tarafından talep görmektedir. Söz konusu olan iş imkanlarından devlet kurum ya da devlet kuruluşlarında bir iş sahibi olabilmek amacı ile mezunlar Kamu Personeli Seçme Sınavı’na girmelidirler. Bu kamu personeli seçme sınavından elde edilen puan kişilerin atama listelerinde yeterlilik saptayacaktır. Bu nedenle uluslararası girişimcilik bölümü pek çok sayıda çeşitli çalışma olanaklarına sahip olan bir bölümdür.

Uluslararası Girişimcilik Çalışma Alanları Nelerdir?

Bu bölümden mezunlar olarak aşağıdaki alanlarda da çalışabilirler. Bu alanlar ;

Dışişleri Bakanlığı,

TİKA,

İnovasyon Firmaları,

Dış Ticaret Müsteşarlığı,

DEİK,

Özel Şirketler,

Sanayi ve Ticaret Odaları,

Kendi Özel Şirketleri,

KOSGEB ve de

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) gibi çok çeşitli kurumlarda istihdam olanaklarından da faydalanabilirler.

Uluslararası Girişimcilik Bölümü Hangi Üniversitelerde Bulunur?

Uluslararası girişimcilik bölümü ülkemizde bir tek TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde yer almaktadır. Bu üniversite devlet üniversitesi olmayıp özel üniversite olmaktadır. Bölümde aday öğrenciler eşit ağırlık puan türüne göre tercih yapılmaktadır. Ayrıca TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversitesi’ nde çeşitli (%25, %50) burs seçenekleri yer almaktadır. Aday öğrenciler puanlarına göre bu bölüm ve bu üniversiteyi tercih listelerine ekleyebilirler. Ayrıca uluslararası girişimcilik bölümünde alanında uzman olan en iyi kalitede eğitimler veren hocalar yer almaktadır.