Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda 5 madalya

İstanbul'dan 4 öğrencinin yer aldığı 5 kişilik Fizik Olimpiyatı Takımı, 51. Uluslararası Fizik Olimpiyatı'ndan 5 madalyayla döndü.

TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları kapsamında öğrenciler çeşitli eğitimler alıyor, ulusal ve uluslararası olimpiyatlara katılabiliyor. Programın amacı, ortaokul ve lise öğrencilerinin temel bilimler ve bilgisayar alanlarına ilgilerini artırmak, öğrencileri Ulusal Bilim Olimpiyatlarına hazırlamak ve Uluslararası/Bölgesel Bilim Olimpiyatlarına katılımlarını sağlamak.

76 ÜLKE YARIŞTI

Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, TÜBİTAK Olimpiyat Takımı eğitmenleriyle olimpiyat finallerine hazırlandı. Yarışma, deneysel ve teorik sınavlar olmak üzere iki tur şeklinde yapıldı. Türkiye'yi temsil etmek üzere seçilerek yetiştirilen Fizik Olimpiyat Takımı, 76 ülkeden 384 öğrencinin katıldığı 51. Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda 3 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Ekipte yer alan Bayram Alp Şahin, Emir Akdağ ve Yaman Bora Otuzbir gümüş madalyaya, Alper Tezcan ve Eser İlke Genç bronz madalyaya sahip oldu. 51. Uluslararası Fizik Olimpiyatı'nda Türkiye’ye gurur yaşatan Fizik Olimpiyatı Takımına teşekkür eden İstanbul İl Millî Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Türkiye'nin millî teknoloji hamlesi başta olmak üzere bilimsel ve teknolojik tabanlı çalışmalarındaki büyük potansiyelini genç bilim insanlarıyla hayata geçirme fırsatı yakalayacak" dedi.