‘Uluslararası Dijital Bahar Konferansı’ başladı

Saint Benoît Lisesi ve Dijital Araştırma ve Geliştirme Komitesi (CDRN), Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği, CNED (Uzaktan Eğitim Ulusal Merkezi), CANOPE (Pedagojik Destek ve Araç Ağı), Bahçeşehir Üniversitesi, Google Türkiye, Door teknoloji, Emko, Bilge Adam’ın işbirliğiyle 21-22 Şubat tarihlerinde Uluslararası Dijital Bahar’ın (UDB) 6’ncı buluşmasını gerçekleştirecek. Yapay zeka ve aktif eğitim teması üzerine kurgulanan etkinlikte ayrıca bu temalarla bağlantılı; makine öğrenimi, veri işleme, sanal öğretmen, nörolinguistik, kodlama, sanal ve arttırılmış gerçeklik, ciddi oyunlar, kaçış oyunları, küresel konumlandırma sistemleri, sanal sınıf, dijital eğitim kursları gibi çeşitli konular konuşulacak. Birçok farklı ülkenin katılımıyla uluslararası bir boyutta gerçekleşecek olan etkinlikte, farklı üniversite, enstitü, lise ve ilkokullardan gelecek 450 eğitimci ve 20’ye yakın iş ortağı, özel olarak geliştirilen uygulama ve dijital eğitim sektöründeki yeniliklerle buluşacak.

YAPAY ZEKA VE AKTİF EĞİTİM

21 Şubat’ta düzenlenecek yapay zeka ve aktif eğitimle ilgili konferans, CNED (Uzaktan Eğitim Ulusal Merkezi) Müdürü Michel Reverchon-Billot tarafından yapılacak. ‘50 Soruda Yapay Zeka’ kitabının yazarı Cem Say, Khan Academy TR’nin müdürü ve ‘New Generation Learning Initiative’in kurucusu Alp Köksal, iki uzman eşliğinde CANOPE’nin (Pedagojik destek ve Araç Ağı) uluslararası temsilcisi Gaël Le Dréau ve Yaşam ve doğa bilimleri alanında doçent öğretim görevlisi, Apple Eğitim Teknolojileri alanında uzman Coralie Ulysse de konuklar arasında. 22 Şubat’ta açılış konferansı Faruk Eczacıbaşı tarafından ‘Benimsenmesi gereken 4 yeni konsept: Esneklik, Yakınsama, Ağ Yapıları ve Güvenlik’ konusunda olacak. Ayrıca, eğitim sektöründe dijital araçlar alanında uzmanlaşmış şirketler ve profesyoneller, sınıflarda dijital deneyimlerini paylaşıp atölyeler düzenleyecek. İki gün boyunca, dijital eğitimle ilgili yenilikçi deneyimler katılımcılarla paylaşılacak.

ÖĞRENCİLER YARIŞACAK

21-22 Şuba’ta, Robert, Koç, Enka, Alkev, Hisar, Üsküdar, Bahçeşehir, Getronagan, Ulus Özel, Charles de Gaulle, Saint Joseph İstanbul, Saint Joseph İzmir, Notre Dame de Sion, Sainte Pulchérie, Sajev, Galatasaray, Tevfik Fikret İzmir, Tevfik Fikret Ankara, Saint Michel, Saint Benoît gibi liselernden 10 öğrenci takımının katılacağı, yapay zeka üzerine kurgulu bir hackathon gerçekleştirilecek ve 28 saat boyunca (Cuma 21 şubat 09:00 – cumartesi 22 şubat 13:00) öğrenciler kodlama yapacaklar. Her biri dört ayrı bölüme ait dört kişiden oluşan 10 takım, aynı gün içerisinde açıklanacak tema üzerine bir çözüm (IATHON) üretmeye çalışacak. Birinci olan takım, çalışmasını Paris’te düzenlenecek olan Vivatechnology Fuarı’nda tanıtacak. İkinci ve üçüncülük ödülü kazanan takımlar ise 12 Mart’ta İstanbul’daki Yapay Zeka Zirvesi’ne katılacak.