Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı’nda Türkiye'ye 4 madalya

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, bu sene Japonya'da yapılması planlanan 2020 Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk defa çevrim içi olarak düzenlendi. Bu kapsamda yapılan sınav, 52 ülke ve 208 öğrencinin katılımıyla 11-12 Ağustos'ta gerçekleştirildi.

Burada Türkiye'yi temsil eden Anıl Deniz Yılmaz (İzmir Fen Lisesi), Gencay Kaan Polat (Ankara Fen Lisesi), Yiğit Can Ateş (İstanbul Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi) gümüş madalya, Ali Berdan Tüney (Şanlıurfa Saraç İlgi Okulları Fen Lisesi) bronz madalya kazandı.

Kovid-19 dönemindeki hazırlık sürecini çevrim içi olarak sürdüren milli takım, en son hazırlıklarını sınava girecekleri yer olan TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'nde tamamladı.

TÜBİTAK'ın açıklamasında, "Başarılarıyla bizlere art arda gurur yaşatan tüm alanlardaki olimpiyat takımı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, başta komite başkanlarımız olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlere teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BAŞKAN MANDAL ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELMİŞTİ

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 8 Ağustos'ta Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı'nda Türkiye'yi temsil eden milli takım öğrencileriyle TÜBİTAK - Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) tesislerindeki hazırlık kampında bir araya gelmişti. Türkiye'nin başarılı olacağına inandığını belirten Mandal, olimpiyatlara katılmanın önemine dikkati çekerek, "Madalya alsanız da almasanız da bu olimpiyatlara katılarak zaten bir fark yarattınız. Gelecekte daha başarılı işlere imza atacağınıza inanıyorum. Geleceğe meydan okuyun. Daha iyi ve sürdürülebilir yarınlar oluşturmak için biyoloji bilginize meydan okuyun" diye konuşmuştu