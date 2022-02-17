Uludağ'dan üç dilde akreditasyon adımı

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Avrupa Yükseköğretim Kalite Birliği (European Association for Quality in Higher Education-ENQA) üyesi olan, Avrupa Konseyi’ne dil politikalarında öneriler sunan ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) ile Avrupa Dil Portfolyosu’nun geliştiricileri arasında yer alan EAQUALS, yabancı dil eğitim veren kurumları 12 başlık altında değerlendiriyor. Akreditasyonu almak için başvuran kurumların tüm başlıklarda EAQUALS tarafından Dil Eğitiminde Mükemmellik anlayışıyla belirlenen kriterleri yerine getirmesi zorunlu tutuluyor. Alınan belgenin üniversite ve yüksekokul bakımından büyük bir önem taşıdığını söyleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Kalite bugüne kadar ve bugünden sonra bizim birinci önceliğimiz olacak. Göreve ilk geldiğimiz günden itibaren tüm birimlerimizin akredite olması için girişimlerde bulunduk. Akredite olanların da bunu yenilemesi gerektiğini ifade ettik. Bu girişimlerimiz de meyvelerini vermeye başladı. YÖK Başkanlığımız önceki ay akredite olan bölümleri açıkladı. Toplam 129 bölüm var. Üniversitemizin 6 bölümü de bu birimler arasında yer aldı. Yavaş yavaş kendimizi geliştiriyoruz. Tüm birimlerimiz de bu gelişmeler noktasında kendisini yenilemeye devam ediyor” diye konuştu.

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KALİTE YOLCULUĞU ÜNİVERSİTEMİZE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYOR

Yabancı Diller Yüksekokulunun aldığı belgenin her anlamda gurur duyulması gereken bir çalışma olduğunu kaydeden Rektör Kılavuz, “Bu belge; bir defa yüksek özgüveni ifade ediyor. Burada, Türkiye standartları üstünde bir eğitimin verildiği ispat edilmiş oldu. Üstelik de tam olarak uygun olmayan şartlarda bu başarı elde edildi. Yıllardır Türkiye’de yabancı dil eğitiminin zayıf olduğu, özelde de yüzde 30 yabancı dil eğitim yapan programlarımızın yetersiz olduğu söylenirdi. Çıktığımız kalite yolculuğunun bize kazandırdığı önemli edinimlerinden birisi de yabancı dil alanında elde ettiğimiz bu başarıdır. Burada büyük bir özveri, emek ve gayret görüyorum. Belgenin alınmasında emeği bulunan herkesi tebrik ediyorum. En üst kademeden en alt kademedeki herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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BUÜ YDYO’nun EAQUALS akreditasyonunu tamamlayarak İngilizce, Almanca ve Fransızca hazırlık sınıflarında sunulan dil eğitiminin dünya standartlarında olduğunu ve gelişmiş ülkelere verilen dil eğitimi ile aynı kalitede olduğunu ispatladığını belirten YDYO Müdürü Prof. Dr. İsmail Güler ise “Dünyanın en tanınır dil eğitimi akreditasyonu olan EQAUALS’dan mükemmellik mührü almanın en önemli kazanımı, Yüksekokulumuzun ve Üniversitemizin uluslararası tanınırlığının artmasıdır” ifadelerini kullandı.