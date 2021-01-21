Ultrasonik sensör nedir ve ne işe yarar? Ultrasonik sensör özellikleri, kullanım alanları ve çeşitleri

Dışarıya bir ses dalgası sinyali göndermesi ile beraber çalışma prensibine sahip olan ultrasonik sensör, gönderilen ses dalgasının bir cisme ulaşıp geri dönmesi eşliğinde çalışmaktadır. Bu doğrultuda günümüzde birçok değişik alanda farklı kullanım seçeneklerin yer aldığını söyleyebiliriz. Şimdi geleyim beraber ultrasonik nedir ve özellikleri nelerdir beraber inceleyelim.

Ultrasonik Sensör Nedir ve Ne İşe Yarar?

Ultrasonik kelimesi, ‘Ultra’ ve ‘Sonıc’ sözcüklerin birleşmesi ile meydana gelmiş bir kelimedir. Anlam açısından ise daha yüksek ses anlamı ifade ettiğini söylemek mümkündür. Sensör açısından ise mesafeleri ölçmek amaçlı kullanılır ve bunun için yüksek ses duvarı kullanılır. Bu doğrultuda ultrasonik sinyaller dışarıya yüksek bir ses dalgası gönderir. Gönderilen ses dalgaları bir cisme ulaşması ile beraber darbe üzerinden tekrar geri döner. Bu doğrultuda sinyalin gönderilip geri gelmesi üzerinden hesaplama yapılır ve ölçüm gerçekleştirilir. Bunun için hız formülü değerlendirilir ve böylece ultrasonik sensör ile hesaplama yapılır.

Ultrasonik Sensör Özellikleri

Ultrasonik sensör en önemli özelliği ses dalgalarını kullanmasıdır. Ancak insan kulağının duyamadığı çok hassas ses dalgaları ile çalıştığı için, rahatlıkla mesafe hesaplama olanağı sağlar. Aynı zamanda ses dalgasının bir cisme çarpıp geri dönmesi üzerinden yapılan hesaplama ve ölçme, çok daha net bir şekilde ölçüm imkanı sağlar. Bunu sağlamak için ise X = V x T formülü üzerinden işlem gerçekleştirilir.

Ultrasonik Sensör Kullanım Alanları ve Çeşitleri

Özelliklerine ve kullanım yapısına bağlı olarak birçok değişik ultrasonik sensör çeşidi bulunmaktadır.

- Ultrasonik mesafe sensörü

- Ultrasonik alıcı ve verici takımı

- Ultrasonik model dijital ekranı

- Su geçirmez mesafe ölçer ultrasonik cihazı

Bu şekilde daha birçok farklı örnek ile beraber, özelliklerini ve çapına bağlı olarak mesafe açısından değişik ürünler bulunmaktadır. Aynı zamanda kullanım alanları açısından da birçok farklı yerde değerlendirildiğini söyleyebiliriz.

- Endüstriyel uygulamalarda

- Sıvı seviye algılamalarında

- Akışkan algılamalarında

- Ahşap, kağıt ve cam gibi fabrikalarda

Bu şekilde daha birçok farklı alanda ultrasonik sensör kullanılmaktadır. Böylece üretimi gerçekleştirilecek ürünler ya da birçok deney açısından, etkin bir ölçüm imkanı elde edilmektedir. Üstelik ses dalgaları kullanılması ile çok daha net ve sağlıklı bir şekilde ölçüm elde edilir.