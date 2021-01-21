Ultrason cihazı nedir ve ne işe yarar? Ultrason cihazı çalışma prensibi ve kullanım alanları

Özellikle sağlıklı bir kullanım imkanı ile diğer tıbbi cihazlara göre, ultrason çok daha ön plana çıkıyor. İnsan sağlığını koruyacak bir çalışma prensibine sahip olması ile beraber, birçok hastalığın tespit edilmesinde akılcı çözüm yöntemleri sağlamaktadır. Şimdi gelin beraber ultrason nedir ve özellikleri nelerdir bakalım.

Ultrason Cihazı Nedir?

İnsan vücudunda meydana gelenleri anlamak için en önemli görüntüleme cihazlarından biri ultrason cihazıdır. Ancak ultrason cihazının diğer tıbbi cihazlara göre önemli bir farkı vardır. X ışınlarını kullanmaz ve böylece radyasyon yaymaz.

Sadece insanın duyamayacağı frekans altındaki titreşimleri ve ses dalgalarını kullanarak gerekli teşhisi gerçekleştirir. Bu sayede tamamen sağlıklı bir şekilde kullanılır ve günümüzde birçok farklı hastanede değerlendirilir. Bir başka özelliği ise eş zamanlı olarak görüntüleri aynı anda bilgisayar ekranından yansıtmasıdır.

Ultrason Cihazı Ne İşe Yarar?

Modern dünyanın en önemli görüntüleme cihazlarından biri olarak öne çıkan ultrason, insan vücudundaki tüm farklı yapıları açık şekilde ortaya çıkarmaktadır. Böylece yaşanabilecek tüm olası tehlikeli durumların ya da farklı unsurların doktorların görmesine imkan verir.

Üstelik bunu yaparken radyasyon yaymadan gerçekleştirir ve sadece düşük frekanstaki ses dalgalarını değerlendirir. Yapısal açıdan birçok farklı bölümü olması ile beraber, bütün olarak insan vücudundaki her noktayı tespit eder. Sadece tespit ile kalmaz aynı zamanda oldukça net bir şekilde bilgisayara yansıtır. Böylece kişi ultrason cihazı kapsamında muayene olurken, eş zamanlı olarak doktor ekran üzerinden yaşanan durumu gözlemleyebilmektedir.

Ultrason Cihazı Çalışma Prensibi

Ultrason cihazı düşük frekanslı ses dalgalarını farklı yoğunluklarda insan dokusu üzerinde ilerlemesi ve yansıması prensibine dayalı şekilde çalışmaktadır. Aslında bu cihaz doğaya benzer bir yapıya sahiptir. Çünkü yarasalar uçarken ve balinalar ise gezerken aynı sistemi kullanarak görüntüleri tespit eder. Aynı zamanda balıkçıların ya da denizaltıların kullandığı sonlar sistemlerde yine aynı mantık üzerinden çalışmaktadır.

Ultrason Cihazı Kullanım Alanları

Birçok farklı alanda kullanım imkanı sağlayan ultrason cihazı, özellikle gebelik döneminde oldukça fazla değerlendirilir. Jinekoloji açısından gebelik dönemindeki muayene için uzman doktorların kullandığı bir sistem haline geldiğini söylemek mümkün. 40 yıldan fazladır birçok alanda kullanılan ultrason cihazı, ayrıca insan vücudundaki yaşanan birçok farklı durumun aydınlanmasına imkan verir.