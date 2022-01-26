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Ülkemizde bulunan bahçe bitkileri nelerdir? Dikey ve kaya bahçesi bitkilerinin isimleri

#Bahçe Bitkileri#Bitki#Tarla
Ülkemizde bulunan bahçe bitkileri nelerdir Dikey ve kaya bahçesi bitkilerinin isimleri

Ülkemiz bitki çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir konumda bulunmaktadır. Birçok farklı bitki çeşidi ise farklı yerlerde kullanılmaktadır. Bahçelerde kullanılan bahçe bitkileri de oldukça çeşitlidir. Ülkemizde bulunan bahçe bitkileri nelerdir? Dikey ve kaya bahçesi bitkilerinin isimleri nelerdir? Ülkemizde bulunan bahçe bitkileriyle ilgili merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

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Ülkemizde bulunan bahçe bitkileri, bahçe veya tarla gibi alanlarda yetiştirilmesi uygun olan bitkiler olarak ifade edilebilmektedir. Bahçe bitkileri olarak genellikle sebze ve meyvelerin yetiştirildiğini söylemek mümkün olmaktadır. Ülkemizin bahçe bitkileri yetiştiriciliği için oldukça elverişli bir bölgede bulunduğu bilinmektedir. İklim koşulları göz önünde bulundurularak bahçelerde birçok bitkinin yetiştirilmesi mümkün olmaktadır.

 Ülkemizde Bulunan Bahçe Bitkileri Nelerdir?

 Bahçe bitkileri isteğe uygun olarak hem bahçede hem de balkonda uygun şartlar ile yetiştirilmesi mümkün olan bitkiler olarak bilinmektedir. Bahçe bitkileri; sardunya, ortanca, lavanta, ezan çiçeği, hanımeli, hercai menekşe, gül çeşitleri, saraypatı, cam güzeli, kadife çiçeği ve cam güzeli olarak sayılabilir. Bahçe çiçeklerinin isteğe göre hem bahçede hem de balkonlarda renk katması için sıklıkla tercih edildiğini söylemek mümkün olmaktadır.

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 Ülkemizde bulunan bahçe bitkileri özellikle peyzaj düzenlemeleri esnasında oldukça fazla kullanılmakta olan bitkiler olarak bilinmektedir. Ülkemiz bahçe bitkilerinin yetiştirilmesi için oldukça avantajlı bir bölgede bulunmaktadır. Bahçe bitkileri genellikle gösterişli, renkli ve güzel çiçeklere sahip olarak bilinmektedir. Ülkemiz ise bahçe bitkilerinin yetişmesi için oldukça elverişli bir yerde bulunmaktadır. Bahçe bitkilerinin bakımı benzerlik gösterse bile hepsinin ayırt edici bir özelliğe sahip olduğu ve buna uygun yetiştirilmesi söylenebilir.

  Dikey ve Kaya Bahçesi Bitkilerinin İsimleri Nelerdir?

 Kaya bahçesinde kullanılmak için özel olarak tercih edilen bitkiler bulunmaktadır. Kaya bahçelerinde kullanılması tercih edilen bitkiler genel olarak susuzluğa dayanıklı bitkiler olarak ifade edilebilir. Kaya bahçesi bitkileri; Dianthus alpinus, Aubrieta, Juniperus squamata, Cotoneaster, Rosmarinus officinalis, Pachysandra ve Campanula olarak ifade edilebilir. Kaya bahçesi bitkileri, oksijen sağlaması açısından çok büyük bir öneme sahip olarak bilinmektedir. Kaya bahçeleri için bitki seçimi yapılırken bitkinin iklim yapısına uygun olması da dikkat edilmesi gereken bir kriter olarak ifade edilebilir.

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 Kaya bahçesi için seçilen bitkiler hem güzel bir görünüme sahip olunmasını sağlarken hem de birçok fayda sağlamaktadır. Bahçe bitkileri dikkat çekici ve renkli bir özelliğe sahip olarak ifade edilebilir. Kaya bahçesinin bakımının kolay olmasından dolayı birçok kişi tarafından tercih edildiğini söylemek mümkün olmaktadır. 

 

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#Bahçe Bitkileri#Bitki#Tarla

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