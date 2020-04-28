Ülkeler sınavları nasıl yapacak

Koronavirüs önlemleri kapsamında dünya genelinde birçok okul tatil edildi, bazıları uzaktan eğitime geçti. En merak edilen konulardan biri de sınavların nasıl yapılacağı oldu. Her ülke sınavlar konusunda farklı tedbirler alıyor. Kimi ülkeler sınavları iptal ederken, kimileri de erteliyor. Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM'in yayınladığı 'COVID-19 Salgını ve Sınavlar' başlıklı yazıya göre, salgınla karşı karşıya kalan ülkelerden bazıları sınavlar için koşulların uygunsuzluğundan endişe duyarak sınavların iptaline karar verdi. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Norveç, İskoçya, Galler ve Hindistan bu süreçte sınavları iptal eden ülkeler veya bölgeler oldu. Bazı ülkeler ise sınavları erteledi. Bu kapsamda sınavların ertelenmesine karar veren ülkeler arasında Çin, Hong Kong, İrlanda, Rusya, Kolombiya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Avusturalya ve Yunanistan gibi ülkeler yer aldı. Pandemi sürecinde ülkelerin sınavlarla ilgili aldığı kararlar şöyle:

ABD: Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Mart'tan itibaren 50 eyaletin tamamında eyalet çapında uygulanan zorunlu merkezi sınavların iptal edildiği bildirildi. ABD’de her eyalet mezuniyet için gerekli koşulları kendi belirliyor. Pek çok eyalet, K-12 düzeyinde içinde bulunduğumuz yarıyılın tamamlanmış kabul edileceğini; ara sınıflardaki öğrencilerin bir üst sınıfa geçmiş sayılacağını ve mezun durumunda olan öğrencilerin ise mezun olmuş kabul edileceğini duyurdu. Bazı eyaletlerde tıp fakültesi son sınıf öğrencileri ise doğrudan mezun edilerek atama/görevlendirmeleri yapıldı. Salgının yol açtığı kriz durumu göz önünde bulundurularak son sınıf öğrencilerinin mezun olma durumları eyaletlerin inisiyatifine bırakıldı. Bununla birlikte, üniversite kabul sürecinde hem Amerikan vatandaşları hem de yabancı uyruklu öğrenciler için kullanılan, 2 Mayıs'ta uygulanması planlanan SAT’ı (Scholastic Aptitude Test) iptal etti. SAT’ın iptali aralarında birçok üniversite kabul sınavını değiştirdi. Dünya genelinde üniversitelere başvuru için kullanılan Uluslararası Bakalorya (IB) sınavları da iptal edildi. 2020 itibarıyla IB sınavına girmesi beklenen 156 ülkeden yaklaşık 150 bin öğrenci sınava giremeyecek. Bunun yerine öğrencilerin kayıt yaptırma amaçlarına bağlı olarak, çalışma standartlarını yansıtan bir Diploma veya Ders Sertifikası verilmesi kararlaştırıldı.

NORVEÇ: Eğitim Bakanlığı, 25 Mart'ta ortaokul son sınıf öğrencilerinin ve lise öğrencilerinin tüm yazılı sınavlarının iptal edildiğini duyurdu. Bu sınıf seviyelerinde sınavlar final notunun yüzde 20’sini oluştururken, derse katılım yüzde 80’ini oluşturduğu için sınavların iptalinin etkisinin sınırlı olması bekleniyor.

HOLLANDA: İlkokul sonunda ortaöğretime geçiş için uygulanan final sınavını iptal etti, ayrıca ortaöğretim sonunda uygulanacak ulusal sınavın yapılmamasını kararlaştırdı. Lise mezuniyeti için okullar kapanmadan önceki dönemde yapılan öğrenci değerlendirmelerini esas alan kılavuz için çalışmalar devam ediyor.

İNGİLTERE: İlkokuldan yükseköğretime tüm kademelerde sınavlar iptal edildi. Üniversiteye geçiş için uygulanan GCSE ve A düzeyi sınavlar için öğretmenlerden yöneticilerin rehberliğinde öğrencilerin elde etmesi muhtemel notları belirlemeleri istendi.

İSKOÇYA: İptal edilen sınavlar dolayısıyla ilkokulda temel yeterlik seviyesi olarak kabul edilen 5'inci sınıf (National 5) notları için öğretmenlerden öğrenci notlarını kestirimsel olarak vermeleri istendi.

İRLANDA: 23 Mart-3 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan sınavları iptal edilerek, bu sınavlara girecek tüm öğrencilere tam not verilmesini kararlaştırıldı.



SLOVAKYA: Ulusal sınavın yazılı kısmını iptal etti ve bu eğitim öğretim yılında gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.



HİNDİSTAN: Uttar Predesh’de de ilkokul 1-8 arası sınıflarda tüm sınavlar iptal edildi, öğrencilerin bir üst sınıfa sınavsız geçmesi kararlaştırıldı.

ENDONEZYA: Ortaokul sonunda yapılan ulusal sınavı iptal edildi. Öğrencilerin mezuniyeti için önceki beş yarıyıldaki değerlendirmeler kullanılacak.

JAPONYA: Devlet üniversitelerine girişin ilk basamağı olan ulusal sınav planlandığı şekilde Ocak 2020’de gerçekleştirildi. Ancak üniversitelerin kendi sınavlarını yaptığı ikinci basamak bazı üniversiteler tarafından iptal edildi. Bu süreçte üniversiteler kabul kararlarını ulusal sınav sonuçlarına göre gerçekleştirecek.

ÇİN: Yılda yaklaşık 10 milyon öğrencinin katıldığı GaoKao üniversite giriş sınavının bir ay ertelenerek 7-8 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı. Pekin’de COVID-19 salgını süresince bir eylem planı hazırlanmış, olası çevrimiçi üniversite giriş sınavı için 3 Mart'ta pilot bir çalışma gerçekleştirildi.

HONG KONG: Üniversiteye giriş sınavı olan Orta Öğretim Diploması (DSE) sınavı 24 Nisan 2020’ye ertelendi.

AVUSTURYA: Üniversite giriş sınavı 19 Mayıs 2020 tarihine ertelendi.

AVUSTRALYA: 3, 5, 7, ve 9'uncu sınıfların dönem sonunda uygulanan NAPLAN (The National Assessment Program – Literacy and Numeracy) sınavlarını erteleme kararı aldı.

HOLLANDA: Bazı özel durumlar için mesleki eğitimin son sınıfında üniversite giriş sınavı 19 Mayıs 2020 tarihine ertelendi. Öğrencilere kayıt için gerekli koşulları 1 Ocak 2021’e kadar sağlama koşuluyla yükseköğretime kayıt hakkı tanındı.

İRLANDA: Üniversiteye giriş için gerekli olan Bitirme Sertifikası (Leaving Certificate) olarak adlandırılan orta öğretim sisteminin final sınavının ertelendiği, sınav tarihinin Temmuz sonu/Ağustos başı için yeniden planlanacağı bildirildi. Ayrıca, sınavın içeriğinin ve soru sayılarının öğrencilerin okulda olmadıkları süreler hesaba katılarak düzenleneceği duyurulmuştur.

İSPANYA: Üniversite giriş sınavları 9-10-11 Haziran’a ertelendi.

HİNDİSTAN: Üniversiteye giriş sınavları ertelendi ve hükümet sınav takvimini gözden geçirmek ve akademik takvimi ayarlamak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

GÜNEY KORE: Kasım ayında yapılacak olan ve her yıl yaklaşık 500 bin öğrencinin katıldığı üniversite giriş sınavları Aralık ayına ertelendi.

ALMANYA: Tüm üniversite ve dengi kurumlara başvuru için gerekli olan ve genel ortaöğretim sonunda uygulanan Abitur sınavları için bazı politikacıların sınavların iptali ve son iki yılın not ortalamasının alınması baskılarına karşın, kimi eyaletlerde sınav ertelenirken kimilerinde sınavların sıkı hijyen ve mesafe düzenlemeleri altında 21 Nisan'da yapılması kararlaştırıldı.

TÜRKİYE: Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 7 Haziran'da yapılacak LGS kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine uygulanacak merkezi sınavın tarihinin ertelenmesine gerek görülmedi. Ancak, 16 Mart'ta yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle sınavın içeriğinde değişikliğe gidildi. Buna göre merkezi sınavın, 2019-2020 öğretim yılında 8'inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacağı, ikinci dönem konularından sınavda soru çıkmayacağı belirtildi. Karne notunun oluşturulmasıyla ilgili nasıl bir yol izleneceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. 20-21 Haziran'da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 25-26 Temmuz'a ertelendi. Öğrencilerin yüz yüze eğitim almadığı dersler sınav kapsamından çıkarıldı.

İNGİLTERE: Londra İmparatorluk Üniversitesinde (Imperial College London) 280 son sınıf tıp fakültesi öğrencisi ilk kez 'açık kitap' formatında çevrimiçi olarak sınavlara katıldı.Ayrıca Glasgow, Birmingham, Bristol ve Exeter gibi üniversiteler kendi sınav sistemlerini uygulayacaklarını ve bu yıl mezun olması beklenen öğrenciler için çevrimiçi sınavları ve diğer uzaktan değerlendirme yöntemlerini kullanacaklarını belirtirken, Oxford ve Cambridge üniversiteleri yaz sınavlarını çevrimiçi yapacaklarını duyurdu.



BELÇİKA: Wallonia ve Brüksel bölgelerinde ulusal sınavların çevrimiçi olarak yapılacağını açıklandı

MISIR: 11 ve 12'nci sınıflar için ulusal sınavların ertelenmeyeceğini, çevrimiçi olarak gerçekleşeceğini ve kapsamının sadece okullar kapatılmadan önceki konuları içereceğini belirtildi. 9'uncu sınıf sınavlarının yerini araştırma projelerinin almasının planlandığı açıklandı.

FRANSA: Yükseköğretimin ilk aşmasındaki yazılı sınavların, bir sonraki aşamaya geçiş için adayların akademik dosyalarının değerlendirilmesiyle değiştirilmesi gündemde.