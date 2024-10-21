Ülke geneli ortak sınav kılavuzu yayımlandı

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MEB’den yapılan açıklamaya göre; geçtiğimiz yıl 9 Eylül’de ölçme ve değerlendirme uygulamalarında birliktelik sağlamak amacıyla ülke geneli ortak yazılı sınav uygulamasına geçildi. Bu kapsamda, 2023-2024 eğitim öğretim yılında farklı sınıf ve ders düzeylerinde ülke geneli 8 ortak yazılı sınav yapıldı. Bu yıl ise sınıf düzeyleri artırılarak ülke genelinde 12 ortak yazılı sınav yapılacak.

İLK SINAVLAR 30-31 EKİM’DE

Buna göre; birinci dönem birinci yazılı sınavlar; 6’ncı sınıf Türkçe ile 10’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 30 Ekim Çarşamba günü, 6’ncı sınıf matematik ile 10’uncu sınıf matematik dersleri için 31 Ekim’de düzenlenecek. 6’ncı sınıf Türkçe ve matematik sınavlarında 7’şer, 10’uncu sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavında 8 ve matematikte 7 açık uçlu soru sorulacak.

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6’ncı sınıf matematik dersi sınavında yer alan soruların puanlanması çift puanlama yöntemiyle ülke genelinde ortak olarak yapılacak. Ülke genelinde ortak yapılacak diğer yazılı sınavlarda yer alan soruların puanlanması ise okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda ilgili dersin öğretmenleri ya da komşu eğitim kurumunun öğretmenleri tarafından yapılacak.