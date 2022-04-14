Üleştirme Sayıları Nedir Ve Neden Cümlede Yazıyla Yazılır? Üleştirme Sayıları Örnekleri

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Üleştirme sayıları, nesnelerin bölüm, paylaşım, dağıtım ve çarpım işlem türlerinden hangisi için kullanılacaksa açık olarak yazılması gerekmektedir. Yani hem nesne hem sayı barındıran işlemler olduğundan cümlede yazarak gösterilmektedir. Birer defter, beşer armut, altışar kilo, üçer defter gibi ifadeler gerekmektedir. Nesneler ve rakamların bir arada kullanılması dolayısıyla üleştirme sayıları yazıyla yazılmaktadır. Üleştirme sayılarını belirtirken kesme işareti kullanılmamaktadır. 6'şar yerine altışar, 5'er yerine beşer şeklinde kullanım gerekmektedir.

Üleştirme Sayıları Nedir ve Neden Cümle İçinde Yazıyla Yazılır?

Nesneler ve sayıları bir arada barındıran işleme konu rakamlara üleştirme sayıları denmektedir. Üleştirme sayıları sonuna er, ar ya da şar eki alarak bölen, paylaştıran, artıran ve eksilten işlem konularında kullanılmaktadır. Cümle içinde yazıyla yazılma nedeni de budur, üçer elma, onar kişi, ellişer santimetre gibi örnekler verilebilmektedir. Üleştirme sayıları birden fazla birimin bir arada ifade edilmesini gerektirmektedir. Üleştirme sayıları, ölçme, tartma ve sayma işlemlerinin güvenle yapılabilmesini sağlamaktadır.

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Üleştirme sayılarında birden fazla sayı bulunuyorsa ayrı ayrı yazılması gerekmektedir. Bin iki yüz, beş bin üç yüz yirmi gibi, dört ve fazlası sayıların kolay ifade edilebilmesi için ise, arzuya göre hem yazı hem rakam kullanılabilmektedir. 5 milyon 350 bin kişi, 8 trilyon bin 500 lira gibi yazılabilmektedir. Yıllar, Hükümdarlar, tarihi olayların söz konusu olduğu durumlarda roma rakamları kullanılmaktadır. Örnek; II. Dünya savaşı, V. Murat, 1.IX.1938, III. Selim örnekleri verilebilir. Üleştirme sayılarında açık ifade kullanmak gerekmektedir. Kesme işareti kullanılmaz, zorunluluk cümle olmadıkça da rakamla başlamaktadır.

Üleştirme Sayıları Kullanım Alanları

Sıra bildiren üleştirme sayıları kesme işaretiyle ayrılmaktadır. Nokta kullanmaya gerek yoktur. 5’inci sınıf, 8’inci gün gibi, para ya da farklı veri gerektiğinde ise; Saat 13.00’de, 12.506 kişi, saat dokuzu beş geçe gibi duruma göre yazılışları farklılık gösterebilmektedir.

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Roma rakamları üleştirme sayılarında, tarihi olay, Hükümdarların adları ya da yüzyılların ifade edilebilmesi işlemlerinde kullanılmaktadır. III. Selim, V. yüz yıl, XIV. Louis gibi kullanılabilmektedir.

Çok basamaklı sayılar söz konusu olduğunda ise rakamlar üçerli guruplar halinde yazılabilmektedir. 50.750.550, 825.565.85, 4.658.357 olarak örneklenebilmektedir. Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilmektedir. Kesin bir zorunluluk bulunmuyorsa cümle rakamla başlamamaktadır. Kesirler virgülle ayrılarak kullanılmaktadır. 20,5(20 tam onda 5); 12,3(12 tam, onda 3) gibi, üleştirme sayılarında kesme işareti kullanılmamaktadır. 100’er yerine Yüzer, 9’ar yerine dokuzar şeklinde ifade edilmesi gerekmektedir.