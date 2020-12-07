Ulaştırma Ve Trafik Hizmetleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Ulaştırma ve trafik hizmetleri bölümünde ulaşım ve trafik sorununun en etkili şekilde çözüme ulaştırılması için eğitimler verilir. Bu bölümde sektöre nitelikli personel yetiştirilir.

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Ulaştırma ve trafik hizmetleri bölümü hızla büyüyen toplumda ulaşım ve trafik sorununun çözülmesi için en etkili yöntemleri geliştirir. Bunun yanı sıra kaliteli ve güvenli ulaşımın sağlanması için de çeşitli çalışmalar yapılır.

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Nedir?

Hızla büyüyen ulaşım sistemleri trafikte de büyük bir kaos ortamı yaratıyor. Tüm bu sürecin takibinin yapılması ve trafik sorununun çözülmesi için de etkili yöntemler kullanılmalıdır. Ulaştırma ve trafik hizmetleri ise her farklı yol için birbirinden farklı metotlar oluşturulur.

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümünün Amacı Nedir?

Ulaştırma ve trafik hizmetleri bölümünün amacı bu alanda çalışmalar yürütecek nitelikli personeller yetiştirmektir. Üniversitelerdeki ulaştırma ve trafik hizmetleri bölümünün amacı trafik akışındaki programları kaliteli ve güvenli bir şekilde çözebilecek nitelikli çalışanları yetiştirmektir.

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Mezunu Ne İş Yapar?

Ulaştırma ve trafik hizmetleri bölümünden mezun olan kişiler meslek hayatlarında inşaat mühendislerine yardımcı olabilirler. Çünkü bina dizaynlarında trafik akışının oluşturulmasına yardımcı olurlar. Bu konuda mezunlar problemleri tespit ederek bu konuda etkin çözümler üretirler.

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Kaç Yıllıktır?

Ulaştırma ve trafik hizmetleri bölümü iki yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Öğrencilerin de bu bölümden mezun olmaları için 120 AKTS haklarını doldurmaları gerekir. Bu üniversite koşullarını yetiren öğrenciler bölümlerinden başarı ile mezun olabilirler.

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Okumak İçin Ne Gereklidir?

Ulaşım ve trafik hizmetleri bölümünde okumak için trafik e ulaşım sistemlerine ilgi duymak gerekir. Planlı ve programlı çalışma düzeni olan kişiler bu bölümde rahatlıkla okuyabilirler. Aynı zamanda bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin sorumluluk sahibi ve hevesli olmaları gerekir.

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerdeki ulaştırma ve trafik hizmetleri öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra öğrencilere başlangıç düzeyinde İngilizce eğitim verilmektedir.

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Ulaştırma ve trafik hizmetleri bölümüne Temel Yeterlilik Testi ile öğrenci alınmaktadır. TYT puan türü ile birlikte alınan puanlar ile üniversitelere yerleştirme sağlanabilir. Bu bölüme girmek isteyen öğrencilerin Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler sorularını çözmeleri gerekir.

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitelerdeki ulaştırma ve trafik hizmetleri bölümünde taşıt mekaniği, genel ulaşım ve trafik tekniği, statik mukavemet, trafik kuralları ve mevzuatı ve zemin mekaniği dersleri verilmektedir.

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Ulaştırma ve trafik hizmetleri bölümünden mezun olanlar pek çok farklı iş imkanına sahiplerdir. Buna göre mezun olan kişiler özel sektörde ve ya devlet sektöründe rahat bir şekilde iş bulabilirler.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Ulaştırma ve trafik hizmetleri bölümünden mezun olan kişiler ulaşım ve lojistik alanında rahat bir şekilde çalışabilirler. Trafik yönetimi ve ulaştırma sistemleri alanında kariyer imkanları da bulunuyor. Bu bölümden mezun olan kişiler ulaşım kurumlarında rahat bir şekilde çalışabilirler.

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Çalışma Alanları Nelerdir?

Üniversitelerdeki ulaştırma ve trafik hizmetleri bölümünden mezun olan kişiler özel sektörün yanında ve devlet sektöründe rahatlıkla çalışabilirler. Sağlıklı iletişim sağlamak ve problemleri tespit etmek amacı ile ulaşım alanında pek çok farklı görevde çalışabilirler. Ulaştırma ve trafik hizmetleri bölümlerinden mezun olanlar için oldukça yüksek kariyer imkanı bulunuyor.

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde çoğunlukla ulaştırma ve trafik hizmetleri bölümü bulunmaktadır. Özellikle de Eskişehir Teknik Üniversitesi, Mersin üniversitesi, Harran Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Karabük Üniversitesinde ulaştırma ve trafik hizmetleri bölümü bulunmaktadır. Aynı zamanda bu bölümde okumak isteyen kişiler Selçuk Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Muş ilinde bulunan Alparslan Üniversitesi ile Isparta'da bulunan Uygulamalı Bilimler üniversitesinde eğitim görebilirler.