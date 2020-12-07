Ulaştırma Ve Lojistik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Ulaştırma, Latince kökenli bir kelimedir. Dilimize Latince’ den geçen bu kelimenin anlamı ulaşma işini gerçekleştirmek veya bir şeyi bir yerden başka bir yere götürmek demektir. Lojistik, Yunanca kökenli bir kelimedir. Hesap kitap yapma işi, hesapta becerikli olma durumu olarak adlandırılır.

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Birden fazla disiplini bir arada yürüten, ulaştırma ve lojistik ile ilgili işlerin düzenlenmesi, sorunların çözülmesi ve arz, talep durumlarının belirlenmesine yöneliktir. Lojistik, tedarik ve depolama işlemlerinin yürütülmesi ile alakalı eğitimlerin tamamlanmasını sağlayan fakültelerde eğitim verilmektedir.

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Nedir?

Gümrük ve tedarik işlemleri sırasında gerekli prosedürlerin uygulanması ve ulaştırma hizmetlerindeki denetimlerin gerçekleştirilmesine yönelik eğitim verilen bölümdür. Ulaştırma, hedef olarak görülen iç ve dış piyasaya en kolay yöntemlerle erişebilmeyi hedeflemektedir.

Ulaştırma ve Lojistik Bölümünün Amacı Nedir?

Ulaştırma işlemlerinde sorun yaşanmamasına yönelik yeni yöntemler uygulanarak verimli çalışmayı sağlamaktadır. Risk yönetiminin yapılması ve lojistik operasyonların sağlıklı biçimde sürdürülmesi amaç edinilmiştir.

Ulaştırma ve Lojistik Mezunu Ne İş Yapar?

Gümrük, taşımacılık ve dış ticaret gibi pek çok alanda pazarları takip ederek doğru zamanda denetimlerin sürdürülmesini sağlamaktadır. İş gücünün dengeli sürdürülmesi ve yapılan işlerdeki verimin artırılması söz konusudur.

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Kaç Yıllıktır?

Bölüm, fakülte ve yüksekokul bünyesinde 4 yıllık eğitim vermektedir.

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Üniversite sınavına girerek belirlenmiş puan türünde taban puanı tutturarak bölüm tercih edilebilmektedir.

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü öğretimi İngilizce midir?

Bölüm farklı üniversitelerde %50 ve %75 İngilizce öğretime devam etmektedir.

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Bölümün bulunduğu fakülte ve yüksekokul seçeneklerinin hepsi eşit ağırlık puan türü ile öğrenci almaktadır.

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bölümde yer alan dersler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Bilgisayar Uygulamaları, İletişim Teknikleri, İşletme Bilimine Giriş, Mikro Ekonomi, Temek Hukuk, Temek Matematik, Türk Dili ve Yabancı Dil şeklindedir. Ayrıca Finansal Muhasebe, İş Etiği, İşletme Matematiği, İşletme Yönetimi, Makro Ekonomi, Ticaret Hukuku ikinci yarıyıl dersleri arasındadır. Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar, İnsan Kaynakları Yönetimi, İstatistik, İşletme Finansı, Lojistik Yönetimine Giriş, Mesleki Yabancı Dil, Örgütsel Davranış, Toplam Kalite Yönetimi ve Yönetim Muhasebesi bulunmaktadır. Pazarlama Yöntemi, Taşıma Yöntemi, Araştırma Yöntemleri, Demiryolu Taşımacılığı, Deniz Taşımacılığı ve İşletmeciliği, Hava Kargo Yönetimi, Kara Taşımacılığı Operasyon Yönetimi, Şebeke Oluşturma ve Fiziksel Dağıtım, Terminal Planlaması ve Yönetimi ve Uluslararası Pazarlama dersleri yer almaktadır. Depo ve Stok Yönetimi, Dış Ticaret Yönetimi, Gümrük ve Transit İşlemleri, Sayısal Yöntemler, Sigorta Uluslararası Taşıma Konvansiyonları, Yönetim Bilişim ve Haberleşme Sistemleri 3.sınıf ikinci yarıyıl dersleridir. 4.sınıfın ilk yarıyılı ADR, Hava Taşımacılığında İnsan Faktörü, Havalimanı ve Trafik Yönetimi, Lojistikte İş Sağlığı ve Güvenliği, Stratejik Yönetim, Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik, Tedarik Zinciri Yönetimi, Temel Çince Gramer, Temel Rusça Dil Bilgisi, Üretim Yönetimi bulunmaktadır. Son yarıyıl ise Çince Dilbilgisi, Enerji Lojistiği, Gemi Yatırımlarının Değerlenmesi ve Finansmanı, Küresel Ulaştırma Stratejileri, Proje Yönetimi, Rusça Dil Bilgisi, Sağlık Lojistiği, Satın alma, Ulaştırma Sektöründe Vergi ve Yatırım Mevzuatı, Uygulamalı Girişimcilik dersleri verilmektedir.

Ulaştırma ve Lojistik Bölümünün İş İmkânları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Havayolu şirketleri, gümrük işleri yapılan firmalarda, posta teşkilatı, havayolu ve karayolu kargo şirketlerinin ulaştırma ve lojistik bölümü mezunu kişiler çalışmaktadır. Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan kurum ve kuruluşlarda da mezun kişilere iş olanakları bulunmaktadır.

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Finans, lojistik, dağıtım, depolama ve dış ticaret alanlarında bölüm mezunlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca ithalat ve ihracat firmalarında da çalışma alanı bulunmaktadır.

Ulaştırma ve Lojistik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Girne Amerikan Üniversitesi Denizcilik ve Ulaştırma Yüksekokulu