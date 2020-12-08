Ulaştırma Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Ulaştırma mühendisliği, bölgesel ve yöresel seviyelerde ulaşım sistemlerinin planlanması ile birlikte tasarımının gerçekleştirilmesi ve bakımı ile ilgili olan bir bölüm olma özelliği barındırır.

Ulaştırma Mühendisliği Bölümü Tanıtımı Ve Hakkında Bilgi

Ulaştırma Mühendisliği, çeşitli vasıtalar ile gerçekleştirilecek olan seyahatlerin ekonomik, güvenli, hızlı ve yüksek konfor seviyesine sahip olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla çok çeşitli çalışmalar yürüten ve bunun beraberinde pek çok mühendislik alanıyla da ilgilenen disiplin düzeyi yüksek bir mühendislik bölümü olarak tanımlanır. Ulaştırma mühendisliği bölümü, ulaşım sistemlerinin bölgesel ve yerel düzeylerde planlanması, tasarımı ve bakımı ile alakalıdır.

Ulaştırma Mühendisliği Bölümü Nedir?

Ulaştırma mühendisliği bölümü, her türlü ulaşım sistemlerinin bölgesel ve yerel düzeylerde planlanmasının yapılması, bakım işlerinin yürütülmesi ve tasarımlarının gerçekleştirilmesiyle ilgilenir. Ulaştırma mühendisleri, yolcuların ve malların hızlı, konforlu, ekonomik, güvenli ve zamanında hareket etmesini sağlamak amacıyla çalışmalarını hayata geçirirler.

Ulaştırma Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Ulaştırma Mühendisliği Bölümünün Amacı; ulaştırma sistemlerinin plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle ilgilenecek nitelikte mühendisler yetiştirmektir. Karayolu, demir yolu, denizyolu ve hava yollarının yanı sıra petrol ve doğalgaz ve benzeri ürünlerin iletimini sağlayan her türlü ulaşımın güvenli, hızlı, sorunsuz, temiz bir şekilde gerçekleştirilmesinde gereken seviyede sorumluluk alabilecek nitelikte eğitilmesinde önemli rol üstlenir.

Ulaşım Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Ulaşım mühendisliği bölümü mezunu olan kişiler, yerel ve bölgesel şekilde ulaştırma anlamında insanlığa önemli yararlar sağlayabilecek nitelikte olan çeşitli ulaşım sistemlerinin planlamasının gerçekleştirilmesi, tasarımlarının yapılması ve üretiminin konusunda çok önemli görevler üstlenirler.

Ulaşım Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Ulaştırma Mühendisliği eğitimi, üniversitede Mühendislik Fakültesi kapsamında gerçekleştirilmekte olup 4 yıllık bir lisans bölümü olma özelliğine sahiptir.

Ulaşım Mühendisliği Okumak İçin Ne Gereklidir?

Ulaşım mühendisliği okumak için öğrencinin üniversitede Mühendislik Fakültesinde eğitim sürecine dahil olması gerekir. Günümüzde Ulaşım mühendisliği; Elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği ile iç içe çalışma yürüten ayrı bir dal olarak üniversitelerde yer almaya başlamıştır. Ulaşım mühendisliği okumak için diğer mühendislik dalları gibi 4 yıllık bir eğitim sürecine dahil olmak gerekir.

Ulaşım Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Ulaşım mühendisliği bölümünde İngilizce eğitimi oldukça çok fazla ön plana çıkmaktadır. Söz konusu bölümde İngilizce eğitim son derece büyük önem teşkil etmektedir.

Ulaşım Mühendisliği Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Ulaşım mühendisliği bölümünde eğitim görmek isteyen öğrencilerin en çok merak ettikleri konuların başında Ulaşım mühendisliği hangi puan türü ile öğrenci alıyor sorusu gelmektedir. Bu sorunun cevabı; Ulaşım Mühendisliğinin öğrenci aldığı puan türü sayısal olmaktadır.

Ulaşım Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ulaştırma mühendisliği bölümünü seçmek isteyen ve tercih listelerinde bu bölüme yer vermeyi planlayan aday öğrencilerin alacak oldukları dersler;

- Araştırma Teknikleri,

- Nümerik Analiz,

- Yapı Malzemesi,

- Teknik İngilizce,

- Malzeme Bilgisi,

- Diferansiyel Denklemler,

- Topografya,

-Temel Bilgi Teknolojileri,

- Kadastro Bilgisi,

- Kentsel Tasarım ve İmar Esasları,

- Ulaşım Planlaması ve Modellemesi,

- Coğrafi Bilgi Sistemleri,

- Çevresel Etki ve Ulaştırma,

- Karayolu Sistemleri,

- Zemin Mekaniği ve Geoteknik,

- Ulaştırma Ekonomisi

- Ulaşım ve Trafik Yönetimi,

- Optimizasyon Teknikleri,

- Akıllı Ulaşım Teknikleri,

- Fotogrametri,

Ulaşım Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları Ve Olanakları Nelerdir?

Ulaştırma mühendisi bölümü mezunları için oldukça fazla iş seçeneğinin varlığı söz konusudur.

Ulaştırma mühendisliği bölümü mezunlarının görev alabilecekleri kamu kurumları şunlardır;

- Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

- Ulaştırma Bakanlığı,

- Devlet Demir Yolları,

- İl Özel İdareleri,

- Karayolları Genel Müdürlüğü,

- Belediyeler

Ulaştırma mühendisliği bölümü mezunlarının görev alabilecekleri özel kurumlar;

- Yol Tasarım ve Kontrol Şirketleri

- Metro ve Raylı Sistem Şirketleri,

- Ulaştırma Bakım Şirketleri ve benzer niteliğe sahip pek çok özel şirketlerde görev üstlenebilirler.

Ulaştırma mühendisliği bölümü mezunlarının söz konusu iş olanaklarından devlet kurumlarında görev alabilmeleri için adayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan alacak oldukları puan belirleyici bir nitelik ortaya koymaktadır.

Nerelerde İş Bulabilir Ve Çalışabilir?

Günümüzde ulaştırma mühendislerine pek çok yerde ihtiyaç duyulması söz konusu olmaktadır. Bir ulaştırma mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenci için çalışabileceği pek çok alternatifin varlığı söz konusudur.

Ülkemizde ulaştırma mühendislerinin iş bulabilecekleri ve çalışabilecekleri yerleri şu şekilde sıralamak mümkün;

- Valilikler,

- Karayolları genel müdürlüğü,

- Devlet demir yolları,

- il özel idareleri,

- Bakanlıklar,

- Belediyeler,

- Devlet hava meydanları işletmesi genel müdürlüğü gibi çeşitli kurumlarda

Ulaştırma mühendislerinin çalışabilecekleri özel sektörde ise ulaştırma ile ilgili yapım, bakım, onarım tasarım ve kontrol işleri hayata geçiren çeşitli özel şirket ve firmalarda istihdam olanaklarının varlığı söz konusudur.

Ulaşım Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Ulaştırma mühendisliği mezunları, işletme, yönetim ve lojistiği de kapsamına alan çok geniş bir iş alanında çalışabilir. Her türden ulaşım altyapısının planlamasını gerçekleştiren ulaştırma mühendisi, yol bakım ve onarımları alanlarında da görev üstlenir.

Ulaşım Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ulaşım mühendisliği bölümü olan üniversiteler şunlardır;

- Karabük Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)

- Yalova Üniversitesi (Mühendislik Fakültesi)