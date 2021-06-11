Ulak ne demek? TDK'ya göre ulak kelimesinin anlamı nedir? Ulak sözlük anlamı

Ulak, Türk devletlerinde haber götürüp getiren kişilere verilen bir isim olup, özellikle Osmanlı Devleti olmak üzere diğer Türk devletlerinde fazlaca kullanılmıştır. Atları olan bu haberciler kendilerine verilen haberleri vakit geçirmeksizin yerine ulaştırmak görevinde bulunmuşlardır.

Ulak Ne Demek?

Devlet hizmetlerinde kullanılmak üzere bir yerden başka bir yere hızla hareket ederek haber götürmek üzere görevlendirilen habercilere ulak ismi verilmektedir. Bu kişiler birer devlet görevlileridir. Devlet adına görevlerini icra etmekte ve kendisine verilen haberi ilgili yerlere zamanında ulaştırmak zorundadırlar.

TDK'ya Göre Ulak Kelimesinin Anlamı Nedir?

TDK sözcük hazinesinde ulak kelimesine de yer vermektedir. TDK'ya göre ulak sözcüğü haberci anlamına gelmektedir. Ayrıca TDK birde ulak çıkartmak ifadesine de açıklık getirmiştir. Ulak çıkartmak ifadesi de haberci çıkartmak ve posta göndermek anlamlarına gelmektedir.

Ulak Sözlük Anlamı

Ulak; haberci, haber getirip götüren anlamlarına gelmektedir. Ulakların hareket edeceği istikametler ve atları için gerekli olan ihtiyaçların karşılanacağı yerler belirli olmaktadır. Hatta bu yol üzerinde yaşayan halk, ulaklara bakmak ve ihtiyaçlarını karşılamak zorundadırlar.