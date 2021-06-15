Ulaç nedir? Ulaçın diğer adı nedir? Ortaç ve ulaç ne demek?

Bazı sıfat fiiller cümlenin yapısına ve anlamına göre zamir olarak da kullanılabilir. Örneğin ''Heyecandan ne söyleyeceğini şaşıran kişi, mikrofonu başkasına uzattı'' cümlesinde bağıran ''kişi'' ismini nitelediği için sıfat - fiil olarak kullanılmıştır. ''Allah, yolundan şaşıranlara hidayet versin'' cümlesinde ise ''yolundan şaşıran'' tamlaması sıfat fiil değil zamirdir.

Ulaç Nedir?

Ek alıp cümle içinde zarf olarak kullanılan fiillere ulaç denir.

Ulacın Diğer Adı Nedir?

Ulacın diğer adı zarf - fiildir. Bazı kaynaklarda ve ders kitaplarında bağ- fiil olarak da geçer.

Ortaç ve Ulaç Ne Demek?

Ek alıp cümle içinde sıfat olarak kullanılan kelimelere ulaç denir.

Örnek Kelimeler:

Dönmek - Fiil

Dönülmez ufuklar - Ulaç

Geri dönen mektup - Ulaç

Örnek Cümleler:

1- O, ''dönüp dönüp bakılası'' bir güzelliğe sahip.

2- Evde ''bakmadığım'' tek yer bile kalmadı yine de gözlüğümü bulamadım.

3- Babam da ben de çok ''konuşan'' insanlara karşı tahammül edemiyoruz.

4- ''Kınayan'' bakışlarla Ömer'e bakmaya başladılar.

5- Ona daha önce hiç ''söylenmemiş'' sözlerle hitap etmek istiyorum.

6- Onun kadar ''çekilmez'' bir insanla daha önce tanışmamıştım.

Ulaç ise fiillerin ek almasıyla oluşur.

Örnek Cümleler:

1- Onu ''görür görmez'' aşık olmuştum.

2- Açıklama yapmama ''fırsat vermeden'' çıktı gitti.

3- Daha sınıfa ''girmeden'' heyecanlanmaya başladım.

4- Onu her ''gördüğümde'' içimde bir şeyler cız ediyor.

5- Bu kasaba ''yaşamaya başladıktan'' sonra daha sakin ve huzurlu bir insan oldum.