Ukulele Nedir Ve Nasıl Çalınır? Ukulele Öğrenmek Zor Mudur

Ukulele 4 telli bir çalgıdır. Perdeli enstrüman kategorisinde yer almaktadır. Sol el ile tellere vurulurken sağ el ile perdeler çalınmaktadır. Ukulele kullanırken pena da kullanılabilmektedir. Gitar çalmadan önce ukulele öğrenerek gitara kolay bir geçiş yapmak mümkün olmaktadır.

Ukulele Nedir ve Nasıl Çalınır?

Ukulele ilk defa 18002lü yıllarda üretilmiş bir çalgı türüdür. Minyatür bir gitar görünümündedir. Ukulelede genellikle 4 tane tel bulunmaktadır. Bu akortlar sırası ile G-C-E-A şeklindedir.

Ukulele Hawaii'de zıplayan pire anlamına gelmektedir. 1959 yılında Hawaii bölgesinden Kuzey Amerika'ya yayılmıştır. Sonrasında ise tüm Avrupa ukulele ile tanışmıştır. Özellikle İngiltere'de bu çalgı çok sevilmiştir.

Şekil bakımından gitara benzer. Üzerinde 4 tane naylon tel vardır. Gitar familyasının bir üyesi olarak bilinmektedir. Ukulele, Hawaii gitarı ismi ile de bilinen bir çalgıdır. Ancak bu çalgı Portekizli göçmenler tarafından Hawaii'ye getirilmiştir. Bu çalgının Portekiz'deki adı ise cavaquinho'dur.

Ukulele çalması en kolay olan enstrümanlardan bir tanesidir. Kolay olması sebebi ile genç yaşlı herkes bu çalgıya ilgi duymaktadır. Görünüş itibari ile minyatür bir gitara benzemesi nedeni ile de insanlar tarafından ilgi görmektedir.

Bu enstrüman telle çalgı kategorisinde yer almaktadır. Gitara göre çalması ve öğrenmesi çok daha kolaydır. Bu nedenle gitar öğrenmek isteyenler ilk önce bu çalgıyı öğrenerek rahat bir şekilde gitara geçiş yapabilirler. Bunun yanında ukulele çalmak gitar çalmak kadar yorucu değildir. Bunun yanında parmakların gelişmesi açısından da oldukça önemlidir.

Ukulele çalmak isteyenlerin öncelikle temel nota bilgilerini öğrenmesi gerekmektedir. Bu enstrümanın çalınması için kişilerin çok iyi nota bilgisine sahip olmasına gerek yoktur. Ukulele çalgısına akort yapılırken gitara göre bir oktav yüksekten akort yapmak gerekir.

Ukulele Öğrenmek Zor mudur?

Ukulele almayı düşünüyorsanız öncelikle ukulele türlerini bilerek bir tercih yapmanız gerekmektedir. Çünkü bu enstrümanın 4 farklı çeşidi vardır. Bu ukulele çeşitleri şu şekildedir;

Baritone

Tenor

Soprano

Concert

Ukulele çeşitlerine göre farklı boyutlarda olabilmektedir. Bunun yanında her birinin farklı bir özelliği ve perde aralığı vardır. Bu nedenle ukulele seçerken el yapısı, ukulelenin kullanış amacı, ses özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Ukulele çalması en kolay olan enstrümanlardan bir tanesidir. Gitar ile kıyaslandığı zaman oldukça rahat bir şekilde çalınabildiğini söylemek mümkündür. Gitar öğrenmeyi düşünüyorsanız öncelikle ukulele öğrenerek el becerinizi geliştirebilir, sonrasında gitarı çok daha kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İsteyen herkes kolay bir şekilde ukulele çalmaya başlayabilir. Bunun dışında sap bölümü gitarınkinden çok daha kısadır. Bu sebeple perdeler daha yakın mesafede bulunmaktadır. Bu da notaların çok daha seri bir şekilde çalınmasını ve geçişlerin kolay olmassını sağlamaktadır.

Ukulelenin avantajları şu şekilde sıralanabilir;

Çalması oldukça rahattır.

Enstrümanda uzman olmak isteyen kişiler için oldukça iyi bir alternatiftir.

Ukulelede parça akorları kısa sürede öğrenilebilmektedir.

Gövde boyutu küçük olduğu için bu enstrümanı kavramak oldukça kolaydır.

Perdeler arası geçişler uzak değildir. Bu sebeple parmaklar notalara daha kolay bir şekilde yetişebilmektedir.

Gitar öğrenmek isteyenler önce ukulele çalmaya başlayarak gitarı çok daha rahat bir şekilde öğrenebilirler.

Ritmik parçalar oldukça iyi bir şekilde çalınabilir.

Ukulele çalmak parmak egzersizi yapmak için oldukça önemlidir.

Ses tonuna uygun seçilip iyi bir performans elde edilmesini sağlamak mümkündür.

4 çeşit ukulele vardır. Bunlar arasından kişiye en uygun olan seçilebilir.