Ukubat ne demek? Ukubat kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Ukubat kelimesi özellikle şeriat kanunlarında karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin anlamı insanlar tarafından merak edilmektedir. Şeriat kanunları arasında farklı ceza çeşitleri yer alır. Ukubat da bunlar arasında yer almaktadır.

Ukubat Ne Demek?

Ukubat şeriatte sıklıkla duyulan terimlerden bir tanesidir. İnsanlar bu terimin ne anlama geldiğini merak etmektedir. Şeriat kanunlarına göre işlenen suçlara karşı verilen cezalar ukubat olarak isimlendirilmektedir. Şeriat ile yönetilen ülkelerde ukubat bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. İşlenen suçlara göre verilen cezaların büyüklükleri ve şiddeti de farklılık göstermektedir.

Ukubat Kelimesinin Anlamı Nedir?

Ukubat, İslam hukukunda şeriatte verilen ceza ve hükümlerin ismidir. Şeriat hükümlerinde işlenen suça göre verilecek olan cezalar da farklılık göstermektedir. Cezalar ilk başta değnek cezası ile başlar. Bu en hafif cezadır. Ardından işlenen suça göre cezalar da artmaktadır. Şeriat içerisinde el, kol kesme ve taş ile infaz cezaları da bulunmaktadır.