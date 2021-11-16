Ukte nedir, ne anlama gelir? Ukte ne demek? TDK sözlük anlamı..

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Ukde kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan birçok sözcük hem mazmun eserlerde hem de düz yazılarda kullanılır: Örnekler: 1- Dert 2- Gussa 3- Gaile 4- Üzüntü

5- Sıkıntı 6- Sıklet 7- Gam 8- Keder 9- Keduret 10- Esef

Ukte Nedir?

Günlük hayatta ve edebi eserlerde sıklıkla kullanılan ukte kelimesinin sözlük anlamı düğümdür. Çözülmesi çok zor olan sorunlar ve meseleler için de aynı kelime kullanılır.

Ukte Ne Anlama Gelir?

Ukte kelimesi hem düğüm hem de giderilmesi çok zor olan mesele anlamına gelir. Çevre koşulları nedeniyle bazı bitkilerin dallarında ve köklerinde oluşan boğumlara da ukte denir.

Ukte Ne Demek, TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre ukte kelimesinin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Düğüm

İkinci Anlamı: Sıkıntı, mesele, zorluk

Ukte Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

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1- Roman yazarlığı, ezelden beri içimde bir ukte olarak kaldı.

2- İnsan, yaşı kaç olursa olsun içinde ukte olarak kalan şeyleri yapmaya çalışmalı.