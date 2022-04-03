Ukrayna’dan gelen öğrencilerin ödeyeceği ücretler belli oldu

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Vakıf yükseköğretim kurumları, kendilerine yatay geçiş yapan öğrencilerden 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için belirlemiş oldukları öğretim ücretini alabilecekler. Devlet yükseköğretim kurumları, kendilerine yatay geçiş yapan öğrencilerden katkı payı / öğrenim ücretlerini, ‘2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair’ Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca alacaklar. Özel öğrenci, yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmelikleri çerçevesinde yetkili kurulları tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür. Vakıf yükseköğretim kurumları özel öğrencilerden, özel öğrencilik talebinde bulunan diploma programına kayıtlı Türk vatandaşı öğrencilerin dönem başına ödediği ücretten fazlasını talep edemez.”

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İSTENECEK BELGELER BELLİ OLDU

Yayınlanan başvuru şartlarında Ukrayna’dan yatay geçiş yapacak öğrencilerden kayıt için istenecek belgeler de belirlendi. Bu kapsamda başvuru yapan adayın ÖSYS/YKS Sınav Sonuç Belgesi ve/veya uluslararası sınav sonuç belgesi, öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, ülkemize giriş-çıkış kayıtları gibi öğrenci olduğunu kanıtlayan belgeler isteneceği belirtildi.

SONUÇLAR 20 NİSAN’DA AÇIKLANACAK

Yükseköğretim kurumları, yatay geçiş başvuruları sonuçlarını 20 Nisan’da duyuracak. Sonuçlar, mesai saati bitimine kadar ilgili kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Yapılan açıklamada, “Her bir diploma programı için T.C. uyruklu öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrenciler için yükseköğretim kurumlarının ayrı kontenjanlar belirleyecek” denildi.

Ayrıca Ukrayna’da bir diploma programına kayıtlı olan yabancı uyruklu öğrenciler veya ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayan T.C. uyruklu öğrenciler, ÖSYS / YKS puanı olmayan öğrenciler gibi başvuru yapacağı üniversitenin ilgili yılda kabul ettiği uluslararası sınav asgari puan şartını sağlayarak yatay geçiş yapabilecek.

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BAŞARI ŞARTI ARANAN PROGRAMLARA YATAY GEÇİŞ

Açıklamada başarı sırası aranan programlarla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

“Ukrayna’daki programa kayıt yapılan yıldaki, ÖSYS/YKS’ye girmiş ve kılavuzda yayımlanan başarı sırasına sahip olmaları veya ÖSYS/YKS kılavuzunda bulunan sıralama kuruluşları listelerinde aranan sıralama şartını karşılayan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmaları gerekiyor. Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarından aldıkları önlisans eğitimlerini yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının lisans programlarına saydırarak kayırt yaptıranların da bu şartları sağlamaları gerekir.”

Başarı sırası aranmayan programlar için de, Türkiye’deki ilgili yıldaki eşdeğer diploma programlarının ÖSYS/YKS sınavında en düşük puana sahip olmaları ve kılavuzda yer alan sıralama kuruluşları listelerinde ilk binde olan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olmaları şartı yer alıyor.