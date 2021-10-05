Ukde ne demek? Ukde kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Ukde kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.
1- Bend
2- Bağ
3- İlmek
4- Heves
5- Dert
6- Üzüntü
7- Elem
Ukde Ne Demek?
Botanik biliminde, bazı bitkilerin çevresel faktörlerden dolayı saplarında oluşan boğumlara ukde denir.
Ukde Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Ukde kelimesinin üç farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Bir şeyi sağlamlaştırmak ya da sıkı sıkıya bağlamak için atılan düğüm.
İkinci Anlamı: İçinden çıkılamayacak kadar karmaşık olan mesele
Üçüncü Anlamı: Hayal kırıklığı, derin üzüntü
Örnek Cümle:
Piyano çalmak bende ukde olarak kaldı.