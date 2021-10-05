Ukde ne demek? Ukde kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Ukde kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir.

1- Bend

2- Bağ

3- İlmek

4- Heves

5- Dert

6- Üzüntü

7- Elem

Ukde Ne Demek?

Botanik biliminde, bazı bitkilerin çevresel faktörlerden dolayı saplarında oluşan boğumlara ukde denir.

Ukde Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Ukde kelimesinin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Bir şeyi sağlamlaştırmak ya da sıkı sıkıya bağlamak için atılan düğüm.

İkinci Anlamı: İçinden çıkılamayacak kadar karmaşık olan mesele

Üçüncü Anlamı: Hayal kırıklığı, derin üzüntü

Örnek Cümle:

Piyano çalmak bende ukde olarak kaldı.