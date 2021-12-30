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Ukde ne demek, ne anlama gelir? Ukde kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Ukde ne demek, ne anlama gelir Ukde kelimesinin TDK sözlük anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan ukde kelimesinin sözlük anlamı düğümdür. Bu kelime mecazen, karışık mesele ve zorluk anlamına gelir. Ukde kalmak ise, .çok istenen bir şeyin yapılamaması ya da gerçekleşmemesi demektir. Bu sözcük birçok tamlamada ve kalıp ifadede yer alır. Örneğin ukde-i lisan, kekemelik manasına gelir. Ukde ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Ukde kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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Ukde kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hayal Kırıklığı 2- Sorun 3- Mesele 4- Problem 5- Dert 6- Meşakkat

 7- Sukut-u Hayal 8- İnkisar 9- Sıkıntı 10- Külfet

 Ukde Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

  1. asırda literatüre giren ukde kelimesinin ilk anlamı düğüm ve ilmektir. Bu sözcük botanik biliminde terim anlamıyla kullanılır. Çevresel nedenlere bağlı olarak bitkilerin yapraklarında oluşan boğumlara ukde denir.

 Ukde Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil Kurumuna göre Ukde kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

 İlk Anlamı: Düğüm, fiyonk.

 İkinci Anlamı: Hayali kurulan, gerçekleşmesi istenen şeylerin insanda yarattığı etki, hayal kırıklığı

 Üçüncü Anlamı: Çözülmesi neredeyse imkansız olan mesela, zorluk, sıkıntı kaynağı

 Ukde Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Müzisyen olup albümler çıkarmak, konserler vermek, turnelere katılmak, içimde ukde olarak kaldı.

 2- Boğazı düğümlense de içinde ukde olarak kalan şeyleri kimselere söyleyemedi.

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