Ukde kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Hayal Kırıklığı 2- Sorun 3- Mesele 4- Problem 5- Dert 6- Meşakkat
7- Sukut-u Hayal 8- İnkisar 9- Sıkıntı 10- Külfet
Ukde Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Ukde Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Ukde kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Düğüm, fiyonk.
İkinci Anlamı: Hayali kurulan, gerçekleşmesi istenen şeylerin insanda yarattığı etki, hayal kırıklığı
Üçüncü Anlamı: Çözülmesi neredeyse imkansız olan mesela, zorluk, sıkıntı kaynağı
Ukde Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Müzisyen olup albümler çıkarmak, konserler vermek, turnelere katılmak, içimde ukde olarak kaldı.
2- Boğazı düğümlense de içinde ukde olarak kalan şeyleri kimselere söyleyemedi.