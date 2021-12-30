Ukde ne demek, ne anlama gelir? Ukde kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Ukde kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Hayal Kırıklığı 2- Sorun 3- Mesele 4- Problem 5- Dert 6- Meşakkat

7- Sukut-u Hayal 8- İnkisar 9- Sıkıntı 10- Külfet

Ukde Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

asırda literatüre giren ukde kelimesinin ilk anlamı düğüm ve ilmektir. Bu sözcük botanik biliminde terim anlamıyla kullanılır. Çevresel nedenlere bağlı olarak bitkilerin yapraklarında oluşan boğumlara ukde denir.

Ukde Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Ukde kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Düğüm, fiyonk.

İkinci Anlamı: Hayali kurulan, gerçekleşmesi istenen şeylerin insanda yarattığı etki, hayal kırıklığı

Üçüncü Anlamı: Çözülmesi neredeyse imkansız olan mesela, zorluk, sıkıntı kaynağı

Ukde Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Müzisyen olup albümler çıkarmak, konserler vermek, turnelere katılmak, içimde ukde olarak kaldı.

2- Boğazı düğümlense de içinde ukde olarak kalan şeyleri kimselere söyleyemedi.