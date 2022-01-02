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Uhuvvet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Uhuvvet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Uhuvvet Ne Demek, Ne Anlama Gelir Uhuvvet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Arapça kökenli bir sözcük olan uhuvvet, 10. yüzyılda literatüre girdi. Hem Türkiye'de hem de diğer İslam ülkelerinde yaygın olarak kullanılan bu kelimenin sözlük anlamı dostluktur. Birbirine kardeş kadar yakın olan kişiler için de aynı kelime kullanılır. Uhuvvet sözcüğü birçok tamlamanın içinde yer alı. Örneğin birçok konuda aynı düşünen ve fikirleri birbirleriyle uyuşan kişilere uhuvvet-i efkar denir. Uhuvvet ne demek? Uhuvvet TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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 Uhuvvet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Kardeşlik 2- Dostluk 3- Yarenlik 4- Ahbaplık 5- Ülfet 6- Muaşeret

 7- Omuzdaşlık 8- Muarefe 

 Uhuvvet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 ''Uhuvv'' kökünden türetilmiş olan uhuvvet kelimesi, kardeşlik anlamına gelir. Bu kelime daha çok, aralarındaki dostluk bağı çok gelişmiş kişiler için kullanılır. Birbirine kardeş gibi yakın davranan kişilere uhuvvet-kar denir. Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelerde uhuvvet kelimesi, din kardeşi ve Müslüman anlamında da kullanılmaktadır. 

 Uhuvvet TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 TDK'ya göre Uhuvvet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

 İlk Anlamı: Yakın arkadaşlık, dostluk, sırdaşlık

 İkinci Anlamı: Kardeşlik 

 Uhuvvet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Müslümanların uhuvveti, sadece yakın çevrelerine değil tüm dünyaya örnek teşkil edecek düzeyde olmalı.

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 2- Samet ile Ali'nin yıllardır devam eden uhuvveti o kadar içten ki.

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