Uhuvvet Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Uhuvvet Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Uhuvvet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Kardeşlik 2- Dostluk 3- Yarenlik 4- Ahbaplık 5- Ülfet 6- Muaşeret

7- Omuzdaşlık 8- Muarefe

Uhuvvet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

''Uhuvv'' kökünden türetilmiş olan uhuvvet kelimesi, kardeşlik anlamına gelir. Bu kelime daha çok, aralarındaki dostluk bağı çok gelişmiş kişiler için kullanılır. Birbirine kardeş gibi yakın davranan kişilere uhuvvet-kar denir. Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelerde uhuvvet kelimesi, din kardeşi ve Müslüman anlamında da kullanılmaktadır.

Uhuvvet TDK Sözlük Anlamı Nedir?

TDK'ya göre Uhuvvet kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.

İlk Anlamı: Yakın arkadaşlık, dostluk, sırdaşlık

İkinci Anlamı: Kardeşlik

Uhuvvet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Müslümanların uhuvveti, sadece yakın çevrelerine değil tüm dünyaya örnek teşkil edecek düzeyde olmalı.

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2- Samet ile Ali'nin yıllardır devam eden uhuvveti o kadar içten ki.