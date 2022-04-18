Uhde ne demek, ne anlama gelir? Uhdesinde kalmak kelimesinin TDK sözlük anlamı

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Uhde ile ukde kelimelerinin hem yazılışları hem de telaffuzları benzediği için, bu kelimeler sıklıkla karıştırılıyor. Ukde kelimesi düğüm anlamına gelir ve ''içinde ukde kalmak'' şeklinde kullanılır.

Uhde Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Daha çok düşünce yazılarında kullanılan uhde kelimesi mesuliyet anlamına gelir. Kişinin yapmakla yükümlü olduğu görevlere uhde denir. Kelimenin isim hali ''deruhte'' şeklinde yazılır. Deruhte, taahhüt edilen ve üstlenilen iş anlamına gelir.

Uhde kelimesiyle aynı anlama gelen sözcükler şunlardır:

1- Muvaffak olmak. 2- Başarmak 3- İfa etmek 4- Yerine getirmek 5- Salahiyet 6- Vecibe

Uhdesinde Kalmak Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Görevler asli ve tali olarak ikiye ayrılır. Yeni bir göreve getirilen kişinin bir yandan bir yandan asli vazifelerinden de sorumlu olmasına uhdesinde kalmak denir. Örneğin bir senarist, daha sonra filmin oyuncu kadrosuna katılır. Bu kişi, daha sonra oyuncu seçildiği için, senaryo yazmak uhdesinde kalmış olur.

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Uhde Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Uhdesinde kalan işleri bir bir başarması hepimizi çok mutlu ediyor.''