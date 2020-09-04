Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu eğitimde yeni dönemi anlattı

Eğitimde yeni dönem hakkında merak edilen soruları yanıtlayan Nevzat Kulaberoğlu, okullardaki hazırlıkları ve alınması gereken önlemleri aktardı. Sınıf, yemekhane, teneffüs ve servisle ilgili pandemi nedeniyle okullardaki önlemleri anlatan Kulaberoğlu şunları söyledi:

“Uzaktan öğretimin içine eğitimi de ekliyoruz. Beden eğitimi ve müzik derslerini de bunun içine aldık. Sınavlar online olarak da yapılabilir. Online eğitimin konularından sınavlarda da soru sorulacak. Dersin amacına yönelik beklenen kazanımların elde edinip edinmediği bundan böyle ölçülecek. Eğitim öğretimin sonunda bir sınav olması gerekli, doğru ve öğrencilerin yararına olacak bir uygulama. Uzaktan eğitim 6 ile 8 saat arasında bir süreyi kapsıyor. Dersi masa başında defteri, kitabı önünde olduğu halde takip etmeleri, ergonomik olarak düzgün sandaliyede olmaları, ders esnasında not alıp, kitaptan takip etmeli. Ders sonrası salonda, bahçede bir tur atması yararlı olur."

Anne babalara da önerilerde bulunan Kulaberoğlu, “Bu süreçte çocuklarını anlamaları, kendilerini çocuklarının yerine koymaları yararlı olur. Çocuklarına sürekli ‘hadi ekran başına’ söylemlerinden ziyadeden, onu destekleyici, anlayıcı tutum ve davranışlarla yaklaşmaları önemli. Öğrencinin öğrenme sorumluluğunu yerine getirmesi için gerekli hal ve hareketin aktarılırken velinin de destekçi olması şart” dedi.

Kulaberoğlu, öğrencilere de uzaktan eğitim yaparken şunu önerdi:

“Ders aralarında ergonomik olarak bedenlerini rahatlatmaları için masa başından kalkıp, yürümeleri, koşmaları, hareket etmeleri yararlı olur. Online eğitimi basite almasınlar. Dersin içeriği neyse kitabı yanlarına alıp, notlar yazarak dersleri takip etmeleri daha verimli olur. En az 15 günde bir kitap okumaları akademik gelişimleri için faydalı olur.”