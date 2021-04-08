Uğur Okulları Genel Müdürlüğü’ne Nil Çiçek atandı

Türkiye’nin 51 ilinde, okul öncesinden lise son sınıfa kadar tüm öğrencilerin kaliteli eğitim olanaklarına erişmesi için çalıştıklarını ifade eden Nil Çiçek: “Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitimde derslerimize kesintisiz devam ettik. Önümüzdeki süreçlerde de fiziki yatırımların yanı sıra teknolojik alt yapımızı geliştirmeye devam edeceğimiz yatırımlar yapacağız. Yeni eğitim öğretim yılına 6 yeni kampüsle başlayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te kaliteli eğitimi, Türkiye’nin 81 iline ulaştırmayı ve 112 olan okul sayımızı 150’ye, 123 olan kurs sayımızı da 200’e çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

NİL ÇİÇEK KİMDİR?

Nil Çiçek, İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Matematik öğretmenliği deneyiminin ardından, 10 yılı aşkın sürede okul müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü ve Türkiye geneli eğitim direktörlüğü görevlerinde bulunan Nil Çiçek 2016 yılı Nisan ayında Uğur Okulları ailesine katıldı. 5 yıl boyunca Uğur Okulları Eğitim ve Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak profesyonel çalışma yaşantısını sürdüren Çiçek, Uğur Okullarının 51 ildeki 112 okulundaki tüm akademik kadro ve öğretmenlerine eğitim süreçlerinin planlanması ve uygulanmasında liderlik görevini üstlendi.