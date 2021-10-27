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Ufuk Avrupa anlaşmaları imzalandı

#Erasmus+#Avrupa Dayanışma#TÜBİTAK
Ufuk Avrupa anlaşmaları imzalandı

Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma (ESC) Programlarına resmen katılımını sağlayan Ufuk Avrupa Anlaşmaları Brüksel’de düzenlenen törenle 27 Ekim’de imzalandı.

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Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma (ESC) Programlarına resmen katılımını sağlayan Ufuk Avrupa Anlaşmaları, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Avrupa Komisyonu’nun Yenilikçilik Araştırma, Kültür ve Gençlikten sorumlu Üyesi Mariya Gabriel tarafından imzalandı.
İmza törenine Türkiye’de Ufuk Avrupa Programını yürüten Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Erasmus+ ve ESC programlarını yürüten Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da katıltı.

DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM HIZLANACAK
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, "Dünyanın en büyük bütçeli sivil Ar-Ge ve yenilik programlarından biri olan Ufuk Avrupa ile her yıl on binlerce vatandaşımızı öğrenme hareketliği kapsamında Avrupa’ya göndermeyi hedefleyen Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarının yeni dönem (2021-27) katılım anlaşmalarını bugün imzaladık. Bu programlar kapsamında tüm vatandaşlarımız AB vatandaşlarıyla eşit şartlarda küresel sorunlara çözüm olabilecek projeler, faaliyetler, teknolojiler ve araştırmalar geliştirebilecek. Bu projeler geçtiğimiz günlerde ülkemizde yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi başta olmak üzere ülkemizin dijital ve yeşil dönüşümünü hızlandıracak” dedi.

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#Erasmus+#Avrupa Dayanışma#TÜBİTAK

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