Ufak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ufağın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Ufak kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Büyük

2- İri Kıyım

3- Geniş

4- Kallavi

5- Battal

6- Kocaman

7- Muazzam

8- Görkemli

9- Heybetli

10- Majör

Ufak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Minik:

Minik kelimesi hem küçük hem de sevimli anlamına gelir. Bu kelimenin ''minnoş'', ''mini minnacık'' şeklindeki kullanımları da yaygındır.

2- Küçük:

Eski Türkçe metinlerde ''kiçik'' şeklinde küçük sözcüğü, ufak ile eş anlamlıdır.

3- Tıfıl:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan tıfıl kelimesi, genellikle küçük çocuklar için kullanılır. Tıfıl sözcüğünün yan anlamı ise deneyim kazanmamış, acemi ve toydur.

Ufağın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- ''Minik'' kardeşin ne kadar da uslu ve sevimli.

2- Uzun yıllar boyunca ''küçük'' bir evde tek başına yaşadı.

3- Vitrini küçük, renkli biblolarla süslemiş.

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4- İki gün önce işe başlamış olan ''tıfıl'', gelmiş bize işin nasıl yapılacağını gösteriyor.