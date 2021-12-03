Ufak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ufağın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Ufak kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Büyük
2- İri Kıyım
3- Geniş
4- Kallavi
5- Battal
6- Kocaman
7- Muazzam
8- Görkemli
9- Heybetli
10- Majör
Ufak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Minik:
Minik kelimesi hem küçük hem de sevimli anlamına gelir. Bu kelimenin ''minnoş'', ''mini minnacık'' şeklindeki kullanımları da yaygındır.
2- Küçük:
Eski Türkçe metinlerde ''kiçik'' şeklinde küçük sözcüğü, ufak ile eş anlamlıdır.
3- Tıfıl:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan tıfıl kelimesi, genellikle küçük çocuklar için kullanılır. Tıfıl sözcüğünün yan anlamı ise deneyim kazanmamış, acemi ve toydur.
Ufağın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- ''Minik'' kardeşin ne kadar da uslu ve sevimli.
2- Uzun yıllar boyunca ''küçük'' bir evde tek başına yaşadı.
3- Vitrini küçük, renkli biblolarla süslemiş.
4- İki gün önce işe başlamış olan ''tıfıl'', gelmiş bize işin nasıl yapılacağını gösteriyor.