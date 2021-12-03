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Ufak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ufağın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Ufak#Eş Anlamlısı
Ufak kelimesinin eş anlamlısı nedir Ufağın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Eski Türkçe bir sözcük olan ufak, ''ufalamak'' fiilinden türetilmiştir. Ufalamak bir şeyi küçük parçalara ayırmak anlamına gelirken, ufak kelimesi, boyutları ortalamanın altında olan demektir. Bu kelime birçok ikilemede ve tamlamada kullanılır. Örnek Cümleler: 1- Aramızdaki ''ufak tefek'' meseleleri konuşarak çözebiliriz. 2- ''Ufacık'' bir sorunu bu kadar büyütmenin alemi ne? Ufak kelimesinin eş anlamlısı nedir? Ufak kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Ufak kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Büyük

 2- İri Kıyım

3- Geniş

4- Kallavi

5- Battal

6- Kocaman

7- Muazzam

8- Görkemli

 9- Heybetli

10- Majör

 Ufak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Minik:

 Minik kelimesi hem küçük hem de sevimli anlamına gelir. Bu kelimenin ''minnoş'', ''mini minnacık'' şeklindeki kullanımları da yaygındır.

 2- Küçük:

 Eski Türkçe metinlerde ''kiçik'' şeklinde küçük sözcüğü, ufak ile eş anlamlıdır.

 3- Tıfıl:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan tıfıl kelimesi, genellikle küçük çocuklar için kullanılır. Tıfıl sözcüğünün yan anlamı ise deneyim kazanmamış, acemi ve toydur.

 Ufağın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- ''Minik'' kardeşin ne kadar da uslu ve sevimli.

 2- Uzun yıllar boyunca ''küçük'' bir evde tek başına yaşadı.

 3- Vitrini küçük, renkli biblolarla süslemiş.

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 4- İki gün önce işe başlamış olan ''tıfıl'', gelmiş bize işin nasıl yapılacağını gösteriyor.

 

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#TDK#Ufak#Eş Anlamlısı

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