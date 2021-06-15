Uets nedir, ne işe yarar? Ulusal elektronik tebligat sistemi nasıl alınır?

7201 sayılı Tebligat Kanuna kapsamında hazırlanmış olan Elektronik Tebligat Yönetmeliği dahilinde tebliğ çıkarmaya yetkili konumda olan merciler elektronik olarak tebligat gönderebilecekler. Aynı şekilde alıcılar da elektronik olarak tebligatlarını alabileceklerdir.

UETS Nedir, Ne İşe Yarar?

UETS diğer bir tabiri ile Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi, 7201 sayılı Tebligat Kanunu çerçevesinde hazırlanmış olan Elektronik Tebligat Yönetmeliğine uygun bir biçimde e-tebligat işlemlerinin yürütülmesi gayesiyle PTT tarafından kurulmuş durumda olan ve işletilen bir sistemdir.

UETS, avukatlar, Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla birlikte özel şirketler, noterler vb. kanun dahilinde yer almakta olan bütün tüzel ve gerçek kişilikleri kapsamaktadır. Bu kapsama girenlere tebligatlarını elektronik olarak iletme mecburiyeti getirilmiştir.

Yetkili mercilerce gönderimi gerçekleştirilen e-tebligatlar 01.01.2019 tarihinden itibaren KEP adresleriniz üzerinden gönderilememektedir. Bunun yerini UETS üzerinden yeni bir elektronik tebligat alınması gerekliliği almıştır. Tebligatların elektronik olarak yapılması mecburi olup, PTT tarafından başvurusu sağlanmış olan UETS adreslerinin de aktif olarak kullanılması mecburiyeti bulunmaktadır.

UETS adresine sahip durumda olanlara gelen e-tebligat gönderileri için alıcılara bildirimin gerçekleştirilebilmesi için vermiş durumda olduğu mail adresine, bilgilendirme maili ya da SMS üzerinden bilgilendirme mesajı gönderimi gerçekleştirilmektedir. E-tebligat ilgili alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren alıcı tarafından açılmamış olsa bile beşinci gün sonunda tebliğ geçerli nitelikte sayılacaktır.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi Nasıl Alınır?

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) nasıl alınır sorusu çok sıklıkla sorulan ve büyük bir ciddiyet içerisinde araştırılmakta olan konu başlıklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu bakımdan net ve anlaşılır olarak cevap verilmesi çok büyük önemdedir.

Buna göre soruya yanıt arayanlara verilebilecek en net ve doğru cevaplardan biri şu şekilde verilebilir: ​Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) Web Arayüz Bileşenine www.etebligat.gov.tr ya da ptt.etebligat.gov.tr adresinden ulaşılabilmesi mümkün olabilmektedir. Fakat bu yöntemi kullanabilmek için PTT gişelerine müracaat etmek suretiyle, cep telefonunu güncellemesinin ve doğrulamasının yapılmasının gerekliliği söz konusu olmaktadır.

Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi başvuruları esnasında E-imzanızın yanınızda olduğundan emin olmanızda fayda olacaktır. Çünkü işlemleri e-imza kullanarak yapmanız gerekecektir. E-imzası olmayanlar e-devlet şifreleriyle ön başvuru yaparak PTT şubeleri üzerinden gerekli olan işlemlerini tamamlayacaklardır. Bu konuyla alakalı yapılacak olan işlemler ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.