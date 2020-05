UED’den Work And Travel açıklaması

Work And Travel firmalarının, program katılımcıları ile yaşadıkları iptal ve iade taleplerinden kaynaklanan sorunlara dair basında ve sosyal medyada çıkan haberler üzerine Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği (UED) tarafından açıklama geldi. Kamuoyunda Work And Travel (WAT) programının bir eğitim programı olmadığının altını çizen açıklamada, program çerçevesinde faaliyette bulunan WAT acentelerinin, yurtdışı eğitim danışmanlık firmaları olmadıklarına vurgu yapıldı.

UED, basına yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

“Bilindiği gibi WAT programı; işleyiş ve kabul koşulları ABD hükümetleri tarafından belirlenen, Türkiye’de üniversite eğitimi almakta olan öğrencilerin yaz aylarında ABD’de (İngilizce dil yeterliliklerine göre değişen pozisyonlarda) ücret karşılığı çalışarak kültürel mübadele yapmalarına ve ABD’de para kazanmalarına olanak tanıyan bir program. İçinde hiçbir dil eğitimi veya dil okulu tecrübesi barındırmıyor. Kısaca maaşlı bir çalışma programı. Bu programa katılan öğrencilerin motivasyonu, ABD’de yaz aylarında turizm işlerinde çalışıp 5 bin ila 10 bin dolar arası para kazanmak. Bu gençlerin yurtdışı eğitim hedefleri yok. ABD hükümeti, bu gençlerin hem Amerikan kültürünü tanıması hem de yaz aylarında ABD’de ortaya çıkan geçici işgücü açığını kapatmaları amacıyla ülkeye davet ediyor.”

WAT, YURTDIŞI EĞİTİM PROGRAMI DEĞİL

WAT’ın yurtdışı eğitim programı kabul edilmesinin yanlış bir algı olduğunu belirten UED yetkilileri, bu karmaşanın sebebini WAT acentelerinin bir kısmının aynı zamanda ‘Yurtdışı eğitime aracılık faaliyetleri’ de sürdürmeleri olarak gösterdi. Açıklamada ayrıca; “Yurtdışı eğitim danışmanlık firmaları olarak bizler, 2020 yılı içinde yurtdışında eğitim planlaması yapan binlerce velimize, Covid-19 süresince ödedikleri ücretleri, yurtdışındaki okullara yapılan kesintileri düşerek iade ettik. Yüzlerce öğrencimiz de Haziran 2020 sonrası için eğitimlerini planladık. Work and Travel öğrencilerinin yaşadıkları süreçleri anlamakla beraber bu sorunun konu ile ilgili olmayan Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı sektörüne mal edilmesinin doğru bulmuyoruz. Work and Travel öğrencileri ile ilgili çıkan haberlerde, bu ayrıma dikkat edilmesi konusuna dikkatinizi rica eder, bu vesile ile Work and Travel Acenteleri ve program katılımcıları arasında yaşanan anlaşmazlıkların çözümünde, tarafların karşılıklı hakkaniyet ilkesinden taviz vermeyeceğine olan inancımızı koruduğumuzu belirtmek isteriz” ifadelerine de yer verildi.