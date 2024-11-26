Üçüzler yetenek sınavıyla aynı bölümü kazandı

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Adanalı üçüzler Nehir, Yağmur ve Deniz Akman kardeşler, bu yıl yetenek sınavında başarı sağlayıp, 5 bin öğrenci arasından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi'ni (GSF) kazandı. Yağmur Akman, Grafik Tasarım Bölümü'nde kardeşleri Deniz Akman ile Nehir Akman ise Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nde eğitime başladı. Hayalinin animasyon okumak olduğunu söyleyen Deniz Akman, kardeşleriyle eğitim hayatlarından bahsedip, "Üçüzler olarak liseye kadar hep aynı okulda ancak farklı sınıflarda okuduk. Lisede ise farklı okullarda eğitim gördük. Bu nedenle üniversitede aynı okulda beraber okumak istiyorduk. Gelecekte, çizgi film ve animasyon üzerine çalışmak istiyoruz" dedi.

Tek yumurta üçüzleri olarak bir arada olmalarından mutlu olduklarını belirten Deniz Akman, "Okulda bizi karıştırıyorlar. Özellikle üçüz olduğumuzu bilmeyenler bana kardeşlerimin isimleriyle sesleniyorlar. Öyle kolay ayırt edemiyorlar; kafaları karışıyor. Kardeşlerim arasında en tembel ve uykucu olanımız ise Nehir" dedi.

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Küçük yaştan itibaren çizgi film izlemeyi çok sevdiğini dile getiren Nehir Akman, "Bu nedenle okulunu okumak istedim. Kardeşlerim de benim gibi düşünüyor. O nedenle ileride birlikte çalışıp, bu konuyla ilgili bir şirket kurabiliriz. Daha yolun başındayız. Üçüz olduğumuzu görenler ise şaşkınlık yaşıyor. Üçüz olduğumuzu bilmeyenler de daha önce yoldan geçen kardeşlerimden birini sonra beni görünce, 'Sen az önce buradan geçmedin mi? Kıyafetlerini değiştirdin, tekrar mı geçiyorsun?' diye soruyorlar. Bu arada tembel ve uykucu olduğumu düşünmüyorum. Aksine en çalışkanları benim" ifadelerini kullandı.

'BAŞKA BİR ŞEHİRDE AMA BİRLİKTEYİZ'

Üçüzlerden Yağmur Akman ise "Nehir, 'Ben uykucu değilim' diyor. Ama en uykucu ve tembel o. Ben ise üçüzlerin en güler yüzlüsüyüm. Grafik Tasarım Bölümü'nü okuyorum. Aslında ben de kardeşlerimin aynı bölümü okumak istedim ama kazanamadım. İleride yatay geçişle aynı bölüme geçmek istiyorum. Üçüz olmanın da eksileri var. Bizi çok karıştırıyorlar, yan yanayken çok bakıyorlar bu da rahatsız edici oluyor ama artıları da var. Her zaman arkadaşınız yanınızda. Hiç yalnız hissetmiyorum. Başka bir şehre geldik ama tek başıma değilim. Yurtta da beraber kalıyoruz. Bu çok iyi bir şey. Derslerde birbirimize yardım ediyoruz" dedi.

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DEÜ Görsel Sanatlar Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Memet Ali Zeren ise ilk kez üçüzlere eğitim verdiğini belirterek, “İlginç bir deneyim ama bir yandan da çok keyifli. Ben de karıştırıyorum. Gayet çalışkanlar. Verdiğim ödev ve projeleri yerinde yapıyorlar. Başarılı öğrenciler, dikkatliler. Birbirlerini destekliyorlar. Bu da önemli. Sosyal olarak nasıl arkadaşlarıyla uyumu son derece iyi" dedi.

GSF Dekan Vekili Prof. Dr. Hacı Yakup Öztuna da "Üçünün de aynı bölümde olması, birbirlerine sıkı sıkıya bağlanmalarında önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Çizgi Film ve Animasyon Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Çakan (20) ise "İlk kez gördüğümde çok şaşırdım. Hatta karıştırdım. Garip bir deneyim oldu. İlk defa karşılaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Aynı bölümden Ayşe Kocaman (20) da "Ben de ilk kez eğitim hayatımda üçüzlerle karşılaştım. Derslerinde başarılılar. İyi çalışıyorlar. Güzel soruları oluyor. Biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.