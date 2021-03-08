Ucuzdur Vardır İlleti Pahalıdır Vardır Hikmeti atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ucuz ürünler her zaman daha çok ilgi çekicidir. Çünkü bu ürünleri alarak bütçemizi sarsmadığımızı düşünürüz. Ancak durum tam olarak böyle değildir. Ucuz ürünler kalitesiz malzemelerden yapılır ve kısa sürede işlevini yitirir. Bu sebeple pahalı kaliteli ürünleri alarak uzun yıllar kullanabiliriz.

Ucuzdur Vardır İlleti Pahalıdır Vardır Hikmeti Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Ucuz ürünler her ne kadar insanlara cazip gelse de kısa sürede kullanılmaz olurlar. Böyle bir durumda aynı üründen tekrar tekrar alacağımız için aslında daha çok para harcamış oluruz. Kaliteli ürünlere ilk başta çok para ödüyoruz gibi görünse de uzun yıllar kullanabileceğimiz için aslında daha avantajlıdır.

Ucuzdur Vardır İlleti Pahalıdır Vardır Hikmeti Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Kaliteli ürünler her zaman daha pahalı olur, ne demişler ucuzdur vardır illeti pahalıdır vardır hikmeti.