Ucuz Etin Yahnisi Yavan Olur / Yenmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu atasözü ''Ucuz Etin Yahnisi Tatsız Olur'' ve ''Ucuz Etin Yahnisi Yenmez'' şeklinde de kullanılabilir.

Ucuz Etin Yahnisi Yavan Olur / Yenmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Birinci Anlamı: Ucuza alınan mallar, genellikle insanları hayal kırıklığına uğratır ve beklentileri karşılamaz. Bu atasözünde insanların her zaman için daha lüks ve pahalı şeyleri istediği de belirtilir. Ucuz Etin Yahnisi Yavan Olur, gözü yükseklerde olan kişileri mutlu etmenin çok zor olduğu anlamına gelir.

İkinci Anlamı: İnsanların çaba sarf etmeden elde ettiği başarılar onları kısa süreliğine mutlu etse de tam anlamıyla tatmin etmez. Ancak hak edilerek kazanılan başarılar gurur ve mutluluk kaynağı olabilir.

Ucuz Etin Yahnisi Yavan Olur / Yenmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ucuz etin yahnisi yavan olur diye boşuna dememişler.