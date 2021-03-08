Ucuz Etin Yahnisi Yavan Olur / Yenmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Ucuz Etin Yahnisi Yavan Olur / Yenmez, çok anlamlı atasözlerimizden biridir. Hem ucuz şeylerin insanları hoşnut etmeyeceğini, hem de lüks düşkünü kişilerin kolay kolay mutlu olamayacağını anlatır. Ucuz Etin Yahnisi Yavan Olur atasözünün anlamı nedir? Merak edenler için örnek cümlelerle detayları derledik.
Bu atasözü ''Ucuz Etin Yahnisi Tatsız Olur'' ve ''Ucuz Etin Yahnisi Yenmez'' şeklinde de kullanılabilir.
Ucuz Etin Yahnisi Yavan Olur / Yenmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Birinci Anlamı: Ucuza alınan mallar, genellikle insanları hayal kırıklığına uğratır ve beklentileri karşılamaz. Bu atasözünde insanların her zaman için daha lüks ve pahalı şeyleri istediği de belirtilir. Ucuz Etin Yahnisi Yavan Olur, gözü yükseklerde olan kişileri mutlu etmenin çok zor olduğu anlamına gelir.
İkinci Anlamı: İnsanların çaba sarf etmeden elde ettiği başarılar onları kısa süreliğine mutlu etse de tam anlamıyla tatmin etmez. Ancak hak edilerek kazanılan başarılar gurur ve mutluluk kaynağı olabilir.
Ucuz Etin Yahnisi Yavan Olur / Yenmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Ucuz etin yahnisi yavan olur diye boşuna dememişler.