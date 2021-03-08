Ucuz Alan Pahalı Alır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ucuz alan pahalı alır atasözü özellikle cümle içerisinde uyumlu şekilde kullanılabilir. Kısa olması ve anlamının yerine tam oturması ile beraber, geçmişten günümüze en çok değerlendiren atasözlerinden biridir.

Ucuz Alan Pahalı Alır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Herhangi bir ürünün ucuzuna kaçmak doğru değildir. Özellikle çok ucuz diye alınan bir mal kısa bir süre içerisinde bozulabilir ya da kullanılmaz hale gelebilir. Bunun önüne geçebilmek için ise her zaman kaliteli ürünlere yönelmek ve daha uzun ömürlü kullanmak gerekir. Aksi takdirde ucuz ürün alınırsa kısa süre içerisinde aynı üründen bir daha almak gerekir. Bu da daha pahalıya gelir.

Ucuz Alan Pahalı Alır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Ucuz alan pahalı alır atasözünü hem cümle içerisinde hem de bir başına farklı yerlerde kullanabilirsiniz.

‘’O eşyayı uygun fiyatlı diye aldın ama ucuz alan pahalı alır.’’