Uçurum kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uçurumun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladıPutin virüsten böyle korunuyor... İlk defa açıkladı#Kovid Aşısı
Bir milyarlık tablonun sırrı...Bir milyarlık tablonun sırrı... #Soyut Dışa Vurumculuk
Yarın başlıyor... Başınıza gelebilir Mutlaka şikâyet edinYarın başlıyor... Başınıza gelebilir! Mutlaka şikâyet edin#Alışveriş
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğizMHP Genel Başkanı Bahçeli: Canlı döviz bombalarına eyvallah etmeyeceğiz#Bahçeli
Metro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunmaMetro saldırganı için savcıdan ders gibi sözler! İfadesi ortaya çıktı… Skandal savunma #Kadıköy
Ekonomide kritik toplantı başladıEkonomide kritik toplantı başladı!#Merkez Bankası
Erdoğan duyurmuştu... İzmirin en büyük kentsel dönüşümü Yarın teslim edilecekErdoğan duyurmuştu... İzmir'in en büyük kentsel dönüşümü! Yarın teslim edilecek#İzmir
Eleman sıkıntısı için adım attılar Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklarEleman sıkıntısı için adım attılar! Vatandaşlık almayı ve göçü kolaylaştıracaklar#Almanya
Bahar öğretmene gözyaşları ile vedaBahar öğretmene gözyaşları ile veda#Manisa
Cengiz Kurtoğlunun saldırdığı Mustafa Can konuştuCengiz Kurtoğlu'nun saldırdığı Mustafa Can konuştu#Cengiz Kurtoğlu
ABden flaş aşı kararı... Dikkat Süre 9 aya düşecekAB'den flaş aşı kararı... Dikkat! Süre 9 aya düşecek #Aşı Pasaportu
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
F.Bahçede Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri Kadro dışı bıraktım...F.Bahçe'de Merih Demiral ve Arda Güler gerçekleri! 'Kadro dışı bıraktım...'#Fenerbahçe
Aşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek miAşı tartışması bir aileyi parçaladı, bir ölüm onları bir araya getirecek mi?#COVİD-19
Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım'Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım'#Hazal Kaya
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Uçurum kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uçurumun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Uçurum#Eş Anlamlısı
Uçurum kelimesinin eş anlamlısı nedir Uçurumun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Doğal yeryüzü şekilleri arasında bulunan uçurum farklı yükseltilere sahip alanlarda ortaya çıkan yükseltilerin tehlikeli kısımlarını ifade etmektedir. Uçurum kelimesi hem gerçek anlamda hem de mecaz anlamda kullanılan bir kelimedir. Uçurum kelimesinin eş anlamlısı nedir ve Türk Dil kurumuna göre uçurum kelimesinin eş anlamlısı ile ilgili örnek cümleler hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

Haberin Devamı

Uçurum kelimesi günlük hayatta kullanılan bir kelime olup uçurum ile ilgili birçok örnek cümle bulunmaktadır.

 Uçurum Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Uçurum kelimesinin eş anlamlısı olan kelime yamaç olarak bilinmektedir. Uçurum kelimesinin diğer eş anlamlısı olan kelimeler ise yar, sarp kayalık, yalpak kelimeleri uçurum kelimesine eş anlamlısı olan kelimelerdir.

 Uçurum Kelimesinin Eş Anlamlı Kelimeleri İle Örnek Cümleler

 Uçurum kelimesinin eş anlamlı olan kelimeler ile cümle içinde kullanımı olan örnekler şöyledir;

 Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. (atasözü)

 Deniz kenarındaki sarp kayalıkların ardından bakınca kokudan donup kaldım.

 Kayalıkların ardında yar var dediler o yine de durmadı gitti.

 İki paraşütçü yüksek yamaçtan uçmaya çalışırken yuvarlanarak hayatlarını kaybettiler.

 Denizin kıyısındaki yamaçta öylece durmuş boş gözlerle aşağıya bakıyordu.

Haberin Devamı

 İki aile arasında bir derin sarp kayalık vardı her iki tarafda artık bu engeli aşamazdı.

 Uçak en yüksek yamaçta asılı kaldı içerisinden pilot sağ olarak kurtarıldı.

 Trenin camından başımı uzattığımda derin yar görünce kendimi kaybettim.

 Eskiden büyük odunları yardan uçurup öyle kaldırmışlardır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TDK#Uçurum#Eş Anlamlısı

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu