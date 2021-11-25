Uçurum kelimesinin eş anlamlısı nedir? Uçurumun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Uçurum kelimesi günlük hayatta kullanılan bir kelime olup uçurum ile ilgili birçok örnek cümle bulunmaktadır.

Uçurum Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Uçurum kelimesinin eş anlamlısı olan kelime yamaç olarak bilinmektedir. Uçurum kelimesinin diğer eş anlamlısı olan kelimeler ise yar, sarp kayalık, yalpak kelimeleri uçurum kelimesine eş anlamlısı olan kelimelerdir.

Uçurum Kelimesinin Eş Anlamlı Kelimeleri İle Örnek Cümleler

Uçurum kelimesinin eş anlamlı olan kelimeler ile cümle içinde kullanımı olan örnekler şöyledir;

Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur. (atasözü)

Deniz kenarındaki sarp kayalıkların ardından bakınca kokudan donup kaldım.

Kayalıkların ardında yar var dediler o yine de durmadı gitti.

İki paraşütçü yüksek yamaçtan uçmaya çalışırken yuvarlanarak hayatlarını kaybettiler.

Denizin kıyısındaki yamaçta öylece durmuş boş gözlerle aşağıya bakıyordu.

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İki aile arasında bir derin sarp kayalık vardı her iki tarafda artık bu engeli aşamazdı.

Uçak en yüksek yamaçta asılı kaldı içerisinden pilot sağ olarak kurtarıldı.

Trenin camından başımı uzattığımda derin yar görünce kendimi kaybettim.

Eskiden büyük odunları yardan uçurup öyle kaldırmışlardır.