Uçurtma Avcısı kitabını kim yazmıştır? Uçurtma Avcısı kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Uçurtma Avcısı kitabı İngilizce yayınlanan ve Afganistan doğumlu yazar tarafından yazılmış bir eserdir. İlk olarak 2003 yılında yayınlanan Uçurtma Avcısı kitabı pek çok kişi tarafından beğenilen bir kitap olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan The Newyork Times adlı dergide açıklanan verilere göre Uçurtma Avcısı kitabı en çok satılan kitaplar arasında yer almaktadır. Uçurtma Avcısı kitabı toplamda 372 sayfadan oluşan bir kitaptır.

Uçurtma Avcısı Kitabı Konusu ve Anafikri

Kitapta Emir adlı bir çocuğun hikayesi anlatılmaktadır. Emir daha çocukken Hasan adlı kişiye yapmış olduğu ihaneti sürekli olarak hatırlamaktadır. Afganistan'a tekrardan geri dönüp Hasan'dan helallik almak ister fakat Hasan artık hayatta değildir. Hasan'dan geriye kalan çocukları olmuştur. Hasan'ın sahipsiz kalan çocuklarını sahiplenen Emir vicdanını bu şekilde rahatlatmayı amaçlar. Uçurtma Avcısı kitabının ana fikri ise yaptığımız bir ihanet nereye gidersek gidelim peşimizi bırakmaz vicdanımızı örseler. Bundan dolayı her ne pahasına olursa olsun doğruluktan ve iyilikten vazgeçilmemesi gerekir.

Uçurtma Avcısı Kitabını Kim Yazmıştır?

Uçurtma Avcısı kitabının yazarı Amerikalı yazar olan Halit Hüseyni'dir.

Uçurtma Avcısı Özet

Emir ve Babası Afganistan'da yaşıyordu. Afganistan'ın başkenti olan Kabil'de yaşayan Emir ve Babası en zengin ailelerden gelmekteydi. Emir'in babası da Afganistan'ın en hayır sever olan iş adamlarından biriydi. Emir'in annesi Emir'i doğururken doğum esnasında vefat etmiştir. Annesiz büyüyen emir annesine hep özlem duymuş biridir. Emir'in Kabil'de yaşadığı şehirde en yakın arkadaşı Hasan idi. Hasan Emirlerin evinde çalışan hizmetçinin oğludur. Emir'in babası da Hasan ve ailesini çok sevmektedir. Onlar ile hizmetçiden öte bir ilişki geliştirmiş olan Baba onların her ihtiyacına koşar.

Emir ile Hasan'ın arasında sınıf farkı vardır. Birisi çok zengin diğeri ise toplumda en alt kademe olarak kabul edilen fakir kesimde yer alıyordu. Buna rağmen Emir Hasan'a hiç hor gözle bakmadı. Her zaman çok iyi birer ikili oldular. Beraber evlerindin yanında olan ağaçların etrafında oynarlardı. Ağaçların tepelerine birlikte tırmanır doyasıya gün boyunca eğlenirlerdi. Hasan Emir'i çok sever ve onun her türlü isteğine karşı yapmak için elinden geleni yapardı. Emir'de Hasan için aynı şekilde her isteğine koşardı. İkisi muhteşem birer ikili olmuşlardı. Emir'in babası Emir'e karşı soğuk bir babaydı. Aynı zamanda yeterince Emir ile ilgilenmezdi.

Buna karşın olarak da son derecede mütevazi bir adamdır. Emir'in babası oğlunun da kendisi gibi cesur ve yürekli olmasını isterdi. Emir ile Hasan birlikte okula giderdi. Kış mevsimi gelmişti. Oldukça çetin bir kış mevsimi vardı. Bundan dolayı da okullar kapatıldı. Okulların kapanması ile birlikte Emir ve Hasan artık vakitlerini uçurtma uçurmaya adamıştı. Sürekli olarak uçurtma uçurarak eğleniyorlardı. Uçurtma yaparak birbirlerinin uçurtmasını yarıştırıyorlardı. Hasan genellikle uçurtmayı yapan taraf Emir ise uçurtmayı uçuran taraf olurdu. Birlikte çok güzel eğleniyorlardı.

Uçurtma Avcısı Karakterleri

- Assef

- Rahim Han

- Sanaubar

- Süreyya

- Sohrab

- General Taheri

- Emir

- Hasan

- Ali

- Baba

- Ferit

- Ferzane

- Cemile Hala