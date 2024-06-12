×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimÜcretsiz yaz okulları açılıyor

Ücretsiz yaz okulları açılıyor

Güncelleme Tarihi:

#MEB#Ücretsiz Yaz Okulları Açılıyor#Ortaokul
Ücretsiz yaz okulları açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 13:26

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tüm kademelerdeki öğrenciler için spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim olmak üzere dört farklı alanda ücretsiz yaz okulları açılacak.

Haberin Devamı

Ortaokul ve liselerdeki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmayacak. Yaz okullarının yanında ortaokul 8, lise 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek. Kurslar, 1 Temmuz'da başlayıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla da eğitim öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

EN FAZLA 2 ALAN SEÇİLEBİLECEK
Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün şeklinde planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak. Kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak. Ayrıca yaz okullarında, 2’nci sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrenciler, en fazla 2 alanda ders seçebilecek. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki kurslar, sınıflar düzeyinde oluşturulan gruplar şeklinde açılacak.

Haberin Devamı

BİRÇOK FARKLI ALANDA DERS
Yaz okullarında spor alanını seçecek öğrencilere atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları, satranç tercihleri sunulacak. Görsel sanatlar alanında ise resim, ebru sanatı, sanat ve tasarım, hat sanatı ve fotoğrafçılık seçilebilecek. Müzik alanında da gitar, keman, piyano, org, bağlama saz, ud, kanun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, melodika alternatifleri olacak. Bilişim seçecek öğrenciler için ise yazılım, robotik kodlama, ofis programları, arduino programlama, bilgisayarda doküman hazırlama ve bilgisayara giriş dersleri olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#MEB#Ücretsiz Yaz Okulları Açılıyor#Ortaokul

BAKMADAN GEÇME!