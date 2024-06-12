Ücretsiz yaz okulları açılıyor

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Ortaokul ve liselerdeki kurslar, il ve ilçe merkez komisyonları tarafından belirlenen merkezlerde açılacak. Kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerden kurs ücreti alınmayacak. Yaz okullarının yanında ortaokul 8, lise 11 ve 12’nci sınıf öğrencileri için akademik derslere yönelik destekleme ve yetiştirme kursları verilecek. Mezunlara yönelik kurslar ise halk eğitimi merkezlerinde verilecek. Kurslar, 1 Temmuz'da başlayıp 29 Ağustos'ta tamamlanacak. 2 Eylül itibarıyla da eğitim öğretim dönemi destekleme ve yetiştirme kursları açılacak.

EN FAZLA 2 ALAN SEÇİLEBİLECEK

Yaz okulu kapsamında açılan kurslar, saat 13.30'dan sonra ve haftada 5 gün şeklinde planlanacak. Bir dersten günlük 2 saatten fazla planlama yapılamayacak. Kursların süresi 4 haftadan az, 8 haftadan fazla olmayacak. Ayrıca yaz okullarında, 2’nci sınıftan itibaren tüm sınıf kademelerinde öğrenim gören öğrenciler, en fazla 2 alanda ders seçebilecek. İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki kurslar, sınıflar düzeyinde oluşturulan gruplar şeklinde açılacak.

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BİRÇOK FARKLI ALANDA DERS

Yaz okullarında spor alanını seçecek öğrencilere atletizm, basketbol, okçuluk, futbol, yüzme, voleybol, hentbol, masa tenisi, halk oyunları, satranç tercihleri sunulacak. Görsel sanatlar alanında ise resim, ebru sanatı, sanat ve tasarım, hat sanatı ve fotoğrafçılık seçilebilecek. Müzik alanında da gitar, keman, piyano, org, bağlama saz, ud, kanun, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, melodika alternatifleri olacak. Bilişim seçecek öğrenciler için ise yazılım, robotik kodlama, ofis programları, arduino programlama, bilgisayarda doküman hazırlama ve bilgisayara giriş dersleri olacak.