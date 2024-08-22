Ücretsiz okutulacak öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı

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Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan modül üzerinden öncelikli öğrenci kapsamında ücretsiz okumak için tercihte bulunanların yüzde 96'sı tercihlerinden herhangi birine yerleşti. İlk tercihine yerleşenlerin oranı yüzde 69, ilk üç tercihine yerleşenlerin oranı ise yüzde 91 oldu. Öğrencilerin ücretsiz öğrenci kontenjanından faydalanabilmeleri için 22-28 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Yerleştiği okula kayıt yaptırmayan öğrenci velileri, ücretsiz okuma hakkından vazgeçmiş sayılacak. Ücretsiz eğitim hakkı sadece öğrenim ücretlerini kapsayacak.

VALİLİKLER TARAFINDAN YERLEŞTİRİLECEKLER

Bu süreç sonunda kurumların boş kalan kontenjanlarına ücretsiz öğrenci yerleştirme işlemleri Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre kurumlarca yapılacak. Modül üzerinden başvuru ve tercih yapmayan, yerleşemeyen veya açıklanan sonuçlara göre yerleştiği hâlde kayıt yaptırmayan öncelikli öğrencilerin velileri istemeleri hâlinde özel okullara ücretsiz öğrenci başvurusunda bulunabilecek. Bu kapsamda yerleşmemiş olan öğrenciler valiliklerce yerleştirilecek.