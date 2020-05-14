YKS sınavı için öğretmen başvurusunun yetersiz kalması nedeniyle ÖSYM tarafından yeni bir çözüm gündeme getirildi. ÖSYM'nin gönderdiği yazıya göre idareciler, ücretli öğretmenler için sınav görevi hakkı tanıyabilecek. Peki, ücretli öğretmenler sınav görevi alabilir mi? İşte, o detaylar

ÖSYM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Sayın Kurum Yöneticisi, ÖSYM Baskanlığı tarafından, okullarınızda Ücretli Ögretmen statüsünde çalışan öğretmenlerimizin ÖSYM görevli havuzuna eklenmesi kararı alınmıştır. Buna istinaden, okullarınızda görev yapmakta olan ücretli öğretmenlerinizi smis.osym.gov.tr sisteminden MEBBIS'ten Eklenen Yöntemi ile görevli havuzuna ekleyebilirsiniz. "

Sadece İstanbul'a gönderilen bu yazının 81 ili kapsayıcılığının olup olmadığı bilinmiyor.