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Eğitim
Haber Giriş: 14.05.2020 - 16:10,Son Güncelleme:

Ücretli öğretmenler sınav görevi alabilir mi?

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Normal şartlar altında sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler tarafından yapılabilen sınav görevi, ÖSYM'nin gönderdiği yazı çerçevesinde ücreti öğretmenler için de geçerli kabul edildi. Peki, ücretli öğretmenler sınav görevi alabilir mi? İşte, ücretli öğretmen sınav görevi hakkında detaylı bilgiler

YKS sınavı için öğretmen başvurusunun yetersiz kalması nedeniyle ÖSYM tarafından yeni bir çözüm gündeme getirildi. ÖSYM'nin gönderdiği yazıya göre idareciler, ücretli öğretmenler için sınav görevi hakkı tanıyabilecek. Peki, ücretli öğretmenler sınav görevi alabilir mi? İşte, o detaylar

ÖSYM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde;

"Sayın Kurum Yöneticisi, ÖSYM Baskanlığı tarafından, okullarınızda Ücretli Ögretmen statüsünde çalışan öğretmenlerimizin ÖSYM görevli havuzuna eklenmesi kararı alınmıştır. Buna istinaden, okullarınızda görev yapmakta olan ücretli öğretmenlerinizi smis.osym.gov.tr sisteminden MEBBIS'ten Eklenen Yöntemi ile görevli havuzuna ekleyebilirsiniz. "

Sadece İstanbul'a gönderilen bu yazının 81 ili kapsayıcılığının olup olmadığı bilinmiyor.

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