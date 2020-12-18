Ücretli Öğretmen nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Ücretli Öğretmen olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Ataması yapılmamış öğretmenler, ücretli öğretmenlik için kayıtlı oldukları ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuru yapabilir. Emekli öğretmenler ve pedagojik formasyon eğitimi almış lisans mezunlarına da ücretli öğretmenlik yapma hakkı tanınıyor

Ücretli Öğretmen Nedir?

Öğretmen açığı bulunan okullara atanan ve ders başı ücret alan eğitmenlere ücretli öğretmen denir. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından atanan ücretli öğretmenler, hastalık ya da doğum iznine ayrılmış öğretmenlerin yerine derse girer.

Sözleşmeli öğretmen olarak da bilinen ücretli öğretmenler, idarecilik yapamaz ve hizmet puanları yoktur. Sadece bir eğitim dönemi boyunca okullarda eğitim verebilirler. İhtiyaç duyulduğu takdirde sözleşmeleri, okul yönetimi tarafından yenilenebilir.

Ücretli Öğretmen Ne İş Yapar?

1- Sınav soruları hazırlamak. Sınav kağıtlarını zamanında okumak ve notları öğrencilere bildirmek.

2- Öğretmen toplantılarına katılmak.

3- Okulda nöbet tutmak.

4- Ders içeriği hazırlamak.

5- Müfredatta yer alan konuları işlemek.

6- Velileri öğrenciler hakkında bilgilendirmek.

Ücretli Öğretmen Nasıl Olunur?

Ücretli öğretmen olmak için Milli Eğitim Müdürlüklerine başvuru yapılmalıdır. Bununla birlikte e-devlet üzerinden başvuru yapmak da mümkündür. Ücretli öğretmenlik yapmak isteyenler farklı ilçeler için birden fazla başvuru yapabilir.

KPSS puanı yüksek olanlar ve yüksek lisans yapmış olan kişilerin ücretli öğretmen olarak çalışma şansı, diğerlerine oranla daha yüksektir.

Ücretli Öğretmen Olma Şartları Nelerdir?

Ücretli öğretmenlik için Kamu Personeli Seçme Sınavına girme zorunluluğu yoktur. Fen - Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık lisans programından mezun olan herkes devlet okullarında öğretmenlik yapabilir. 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olanlar ve pedagojik formasyon eğitimi alanlar da ücretli öğretmenlik yapmak için başvuru yapabilir.

Aranan diğer şartlar: T.C. Vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak.

Yapılan başvurular e-devlet üzerinden takip edilebilir.

Ücretli Öğretmenin Görevleri Nelerdir?

Ücretli öğretmenlerin görevleri branşlarına ve çalıştıkları kuruma göre farklılık gösterir.

1- Okul öncesi öğretmenler de ücretli çalışabilir. 4- 6 yaş arasındaki çocukların sosyal becerilerini geliştirmek ve onarı ilköğretime hazırlamak, ücretli okul öncesi öğretmenlerin görevleri arasında yer alır.

2- Sınıf öğretmenlerinin görevleri öğrencilere okuma yazma öğretmektir. Ek olarak sınıf öğretmenleri matematik, beden eğitimi, müzik ve fen bilimleri derslerine de girer. Öğrencilerin çok yönlü gelişimlerinde önemli bir rol oynayan sınıf öğretmenleri, yarım dönem ya da 1 yıl boyunca eğitim verebilir.

3- Ücretli öğretmenler sınıf içerisinde disiplini sağlar.

4- Öğrencilerin ders içerikleriyle ilgili sorduğu soruları yanıtlar.

5- Öğrencilerin sosyal yönlerini ve iletişim becerilerini geliştirecek etkinlikler düzenlemek.

Ücretli Öğretmenin Maaşları Ne Kadar?

Ücretli öğretmenlerin başı kadrolu öğretmenlerin maaşından daha düşüktür. 2020 yılı itibariyle ücretli öğretmenler saat başı 19 TL. kazanmaktadır. Öğretmenleri aylık kazancı ise girdikleri ders sayısı ve saatine göre farklılık gösterir. Örneğin bir ay içerisinde 100 saatlik ders yapan bir öğretmenin ortalama aylık kazancı 1600 ile 1800 Lira arasında değişiyor. Ücretli öğretmenlerin en yüksek maaşı ise 200 - 2400 TL'dir.

Bunun dışında bilinmesi gereken en önemli nokta her ilde ücretli öğretmenlik maaşlarının farklı olmasıdır.

Ücretli Öğretmenin İçin İş İmkanları Nelerdir?

Ücretli öğretmenlerin büyük çoğunluğu devlet okullarında çalışmaktadır. Bunun dışında özel okullarda ve kolejlerde de ücretli öğretmenlik yapmak mümkün. Öğretmenler, online eğitim veren eğitim kurumlarına internet üzerinden başvurabilir.