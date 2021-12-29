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Ücra ne demek, ne anlama gelir? Ücra kelimesinin TDK sözlük anlamı

#TDK#Ücra#Ücra Ne Demek
Ücra ne demek, ne anlama gelir Ücra kelimesinin TDK sözlük anlamı

Anlamı merak edilerek araştırılan ücra kelimesinin bir anlamı bulunuyor. Çok fazla karşılaşılan ücra kelimesinin sahip olduğu anlam oldukça merak ediliyor. Taşıdığı anlam nedeniyle merak edilen ve internet sitelerinde araştırılan bir kelimedir. Ücra sözcüğünün TDK'da bulunan karşılığı da öğrenilmek isteniyor. Ücra ne demek, ne anlama gelir? Ücra kelimesinin TDK sözlük anlamını sizler için derledik.

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Ücra sözcüğü anlam bakımından merak edilen bir kelime çeşididir. Ücra sözcüğünün TDK karşılıkları, bireylerin önemli araştırmalarıyla öğrenilebiliyor. Ücra TDK'ya göre, kenarda ve kıyıda anlamına sahiptir.

Ücra Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Ücra kelimesiyle cümle kurmamk isteyenler, anlamını bilmediğinden herhangi bir bilgiye sahip olamıyor. Ücra kelimesinin ilk olarak hangi anlama geldiğini öğrenmek istiyor. Anlamlı bir cümle kurabilmek için seçilecek olan her kelimenin anlamını bilmek gerekiyor. Anlamı bilinmeyen kelimelerle açıklayıcı bir cümle kurmak mümkün olmuyor. Ücra kelimesi de, kıyıda ve kenarda anlamına sahip olan bir kelimedir. Kenarda anlamında cümle içerisinde geçebiliyor.

 Ücra Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

 Her kelimenin TDK'da farklı bir anlamı bulunuyor. Ücra kelimesinin de TDK'ya göre bir anlamı bulunuyor. En doğru anlamlara ulaşmak için TDK takip ediliyor. Ücra kelimesi TDK'ya göre kıyıda ve kenarda anlamıyla kullanılıyor. Ücra kelimesi TDK'nın belirlediği kıyıda anlamına göre kullanılması gerekiyor. Ücra sözcüğünün farklı bir anlam yükleyerek kullanılması, cümle yapısında büyük bir anlam bozukluğuna yol açacaktır.

 

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